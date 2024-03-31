Эксперт: Потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть из-за сильного течения

Напомним, в Уфе продолжаются поиски двух подростков, которые не вернулись домой 30 марта. На данный момент изучена акватория Белой на площади около 6 тыс кв метров, просмотрены открытые участки местности с помощью беспилотников, прочёсан лес. В поисковой операции участвует около 170 человек.