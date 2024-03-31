Эксперт: Потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть из-за сильного течения

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Занимающийся подводной охотой Михаил Бурцев считает, что тринадцатилетний Павел Паличев и четырнадцатилетний Дамир Адигамов могли утонуть в реке.
Напомним, в Уфе продолжаются поиски двух подростков, которые не вернулись домой 30 марта. На данный момент изучена акватория Белой на площади около 6 тыс кв метров, просмотрены открытые участки местности с помощью беспилотников, прочёсан лес. В поисковой операции участвует около 170 человек.
Редакция Mkset.ru попросила специалиста прокомментировать версию о том, что мальчишки могли утонуть. Михаил Бурцев уже десять лет занимается подводной охотой и акваторию реки Белой в пределах Уфы знает наизусть.
— То место, где на берегу нашли рюкзаки мальчишек, находится сразу за Затонским мостом и микрорайоном «8 марта». Река там набирает быстрый ход, течение сильное, а метров через триста-четыреста есть остров посередине. Русло реки обходит его слева, а береговое течение идёт по правой стороне реки, где нашли рюкзаки детей. Течение упирается в покрытую льдом протоку.
Ранее спасатели обнаружили два портфеля, принадлежащие пропавшим подросткам.
Наш собеседник считает, что если мальчишки провалились в воду, то их могло унести именно в эту протоку.
— Там течение замедляется. Там очень мелко и тела возможно найти. Но есть большая проблема в то, что там везде лёд. Лезть под него, даже с аквалангом — работа очень опасная.
Михаил Бурцев всё же не теряет надежды на счастливый исход ситуации.