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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:16

Эксперт считает, что потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть в Белой

Эксперт: Потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть из-за сильного течения

31 марта 2024, 11:58

Эксперт считает, что потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть в Белой

Ребят могло унести в протоку между правым берегом Белой и островом.

Занимающийся подводной охотой Михаил Бурцев считает, что тринадцатилетний Павел Паличев и четырнадцатилетний Дамир Адигамов могли утонуть в реке.

Напомним, в Уфе продолжаются поиски двух подростков, которые не вернулись домой 30 марта. На данный момент изучена акватория Белой на площади около 6 тыс кв метров, просмотрены открытые участки местности с помощью беспилотников, прочёсан лес. В поисковой операции участвует около 170 человек.

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Редакция Mkset.ru попросила специалиста прокомментировать версию о том, что мальчишки могли утонуть. Михаил Бурцев уже десять лет занимается подводной охотой и акваторию реки Белой в пределах Уфы знает наизусть.

— То место, где на берегу нашли рюкзаки мальчишек, находится сразу за Затонским мостом и микрорайоном «8 марта». Река там набирает быстрый ход, течение сильное, а метров через триста-четыреста есть остров посередине. Русло реки обходит его слева, а береговое течение идёт по правой стороне реки, где нашли рюкзаки детей. Течение упирается в покрытую льдом протоку.

Ранее спасатели обнаружили два портфеля, принадлежащие пропавшим подросткам.

Фото: Скриншот / https://maps.yandex.ru

Наш собеседник считает, что если мальчишки провалились в воду, то их могло унести именно в эту протоку.

— Там течение замедляется. Там очень мелко и тела возможно найти. Но есть большая проблема в то, что там везде лёд. Лезть под него, даже с аквалангом — работа очень опасная.

Михаил Бурцев всё же не теряет надежды на счастливый исход ситуации.

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