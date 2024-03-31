Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе МЧС, после полуночи 31 марта пожарные приступили к тушению частных построен в селе Железнодорожный. На улице Профсоюзной горели жилой дом и баня. Две машины тоже подверглись огню. Несмотря на то, что через 30 минут пожар удалось локализовать, избежать жертв не получилось.