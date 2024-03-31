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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Башкирии в ночном пожаре погибло 4 человека

Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии

31 марта 2024, 04:23
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии в ночном пожаре погибло 4 человека

От бани и дома остались обугленные брёвна и пепелища.

В Белорецком районе сгорели частный дом и баня. Инцидент закончился гибелью 4 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, после полуночи 31 марта пожарные приступили к тушению частных построен в селе Железнодорожный. На улице Профсоюзной горели жилой дом и баня. Две машины тоже подверглись огню. Несмотря на то, что через 30 минут пожар удалось локализовать, избежать жертв не получилось.

Сотрудники МЧС обнаружили 4 тела без признаков жизни. Выяснилось, что это мужчина 1967 года рождения, женщина 1991 года рождения, и два малолетних ребёнка.

На месте работают оперативные службы и правоохранители. Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

Крупный пожар этой ночью произошел в Орджоникидзевском районе Уфы
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#Общество#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Белорецкий район
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