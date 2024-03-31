Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Белорецком районе сгорели частный дом и баня. Инцидент закончился гибелью 4 человек.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, после полуночи 31 марта пожарные приступили к тушению частных построен в селе Железнодорожный. На улице Профсоюзной горели жилой дом и баня. Две машины тоже подверглись огню. Несмотря на то, что через 30 минут пожар удалось локализовать, избежать жертв не получилось.
Сотрудники МЧС обнаружили 4 тела без признаков жизни. Выяснилось, что это мужчина 1967 года рождения, женщина 1991 года рождения, и два малолетних ребёнка.
На месте работают оперативные службы и правоохранители. Прокуратура проводит проверку по факту пожара.