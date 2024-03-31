62-летний электрогазосварщик из Башкирии погиб на СВО

Наиль Зиннатов родился в городе Усть-Катав (Челябинская область) 11 мая 1961 года. После школы он учился в Среднем профессиональном техническом училище №22 Усть-Катава, где получил специальность «электрогазосварщик». С 1979 по 1981 год проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР.