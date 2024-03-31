62-летний электрогазосварщик из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:30
Глава Кигинского района Зухра Гордиенко сообщила о трагедии, постигшей жителей села Абзаево — на СВО погиб житель села Наиль Зиннатов.
Наиль Зиннатов родился в городе Усть-Катав (Челябинская область) 11 мая 1961 года. После школы он учился в Среднем профессиональном техническом училище №22 Усть-Катава, где получил специальность «электрогазосварщик». С 1979 по 1981 год проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР.
В 2010 году Наиль Зиннатов переехал в село Абзаево Кигинского район — на малую родину его родителей.
Летом 2023 года Наиль Зиннатов подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО. 1 апреля на площади перед сельским домом культуры села Абзаево пройдёт церемония прощания с бойцом. Начало траурного митинга — в 10:00.
Ранее Кигинский район простился с сельскохозяйственным рабочим, который ушёл на СВО минувшей осенью.