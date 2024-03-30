Житель Башкирии переплатил за газ 80 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В ведомстве пояснили, что в конце мая минувшего года в частном доме жителя закончился срок поверки газового счетчика. Собственник провел поверку в декабре, при этом прибор был признан пригодным к использованию.
Несмотря на нарушение требований закона, газоснабжающая организация отказалась производить мужчине перерасчет.
«По результатам рассмотрения обращения гражданина Госкомитетом внесено предостережение в ООО „Газпром межрегионгаз Уфа“, которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю произведен перерасчет», — рассказали в Госжилстройнадзоре.