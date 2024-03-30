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Updated Сегодня, 06:29

Житель Башкирии переплатил за газ 80 тысяч рублей

Житель Башкирии переплатил за газ 80 тысяч рублей

30 марта 2024, 06:27
Фото: PxHere
В Октябрьском местный житель переплатил 79,8 тысяч рублей за газ. Как рассказали в Госжилстройнадзоре республики, мужчине более полугода незаконно начисляли плату за коммунальную услугу.

В ведомстве пояснили, что в конце мая минувшего года в частном доме жителя закончился срок поверки газового счетчика. Собственник провел поверку в декабре, при этом прибор был признан пригодным к использованию.

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Несмотря на нарушение требований закона, газоснабжающая организация отказалась производить мужчине перерасчет.

«По результатам рассмотрения обращения гражданина Госкомитетом внесено предостережение в ООО „Газпром межрегионгаз Уфа“, которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю произведен перерасчет», — рассказали в Госжилстройнадзоре.

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