Вторичное жилье в Уфе за год подорожало на 14%

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
По данным экспертов, в сравнении с первым кварталом минувшего года вторичка в Уфе подорожала на 14%.
В целом по России за январь — март 2024 года цена кв. м выросла на 3,4%. За год — на 14%.
» В дальнейшем практически неизбежно медленное снижение цен на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса, — уверены эксперты. При этом глубокого падения (более 5-7%) нами не прогнозируется. Спрос на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет держаться на уровне февральских показателей. Резкого падения активности быть не должно за счет перетока части покупателей с рынка новостроек».