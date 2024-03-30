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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

В Уфе продолжают расти цены на квартиры

Вторичное жилье в Уфе за год подорожало на 14%

30 марта 2024, 06:01
Фото: PxHere

В Уфе продолжают расти цены на квартиры

«Квадрат» вторичного жилья в Уфе за первый квартал года подорожал на 2,4% — до 121 тысячи рублей. Такие данные следуют из исследования Циан.Аналитики.

По данным экспертов, в сравнении с первым кварталом минувшего года вторичка в Уфе подорожала на 14%.

В целом по России за январь — март 2024 года цена кв. м выросла на 3,4%. За год — на 14%.

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» В дальнейшем практически неизбежно медленное снижение цен на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса, — уверены эксперты. При этом глубокого падения (более 5-7%) нами не прогнозируется. Спрос на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет держаться на уровне февральских показателей. Резкого падения активности быть не должно за счет перетока части покупателей с рынка новостроек».
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#Общество#Уфа#Жилье#Новости Башкирии#Цены#Квартиры
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