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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Уфе на месте незаконного рынка и стихийной парковки появится сквер

В Уфе на месте незаконного рынка и стихийной парковки появится сквер

30 марта 2024, 10:23
Фото: FreePik
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал проект будущего сквера на улице Революционной. В своих соцсетях градоначальник рассказал, что сквер возведут в рамках весенней акции «Зеленая Башкирия».

Парк расположится напротив кольца в районе Центрального рынка. Сейчас на этом месте расположены незаконные торговые объекты и стихийно возникшая парковка.

В Уфе появится новый сквер
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Фото: мэрия Уфы
«В рамках благоустройства высадим здесь крупномерные деревья и кустарники, построим дорожки из брусчатки, установим скамейки, урны, наружное освещение, систему автополива. С Уральских гор будут доставлены и смонтированы природные камни/валуны», — написал сити-менеджер.
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#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Дороги#Транспорт#Парк#Сквер
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