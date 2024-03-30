В Уфе на месте незаконного рынка и стихийной парковки появится сквер

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Парк расположится напротив кольца в районе Центрального рынка. Сейчас на этом месте расположены незаконные торговые объекты и стихийно возникшая парковка.
«В рамках благоустройства высадим здесь крупномерные деревья и кустарники, построим дорожки из брусчатки, установим скамейки, урны, наружное освещение, систему автополива. С Уральских гор будут доставлены и смонтированы природные камни/валуны», — написал сити-менеджер.