В Башкирии поймали 16-летнего закладчика

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Проработал молодой человек недолго: с «работодателем» он списался в феврале, уже вскоре получил крупную партию запрещенных веществ, расфасовал ее и на первой же вылазке попался правоохранителям.
При себе у подростка нашли 16 свертков с марихуаной. Дилеру он успел отправить координаты и фотографию одной из закладок.
Отметим, что статья, по которой обвиняют парня, предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.