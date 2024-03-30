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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

В Башкирии поймали 16-летнего закладчика

В Башкирии поймали 16-летнего закладчика

30 марта 2024, 10:55
Фото: PxHere
В Башкирии завели два уголовных дела на 16-летнего жителя Баймака. Парня обвиняют в том, что он работал закладчиком — раскладывал по городу тайники с наркотиками, сообщает Следственный комитет.

Проработал молодой человек недолго: с «работодателем» он списался в феврале, уже вскоре получил крупную партию запрещенных веществ, расфасовал ее и на первой же вылазке попался правоохранителям.

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При себе у подростка нашли 16 свертков с марихуаной. Дилеру он успел отправить координаты и фотографию одной из закладок.

Отметим, что статья, по которой обвиняют парня, предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.

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#Башкирия#Уфа#Наркотики#Уголовное дело#Суд#Полиция#Задержание#Баймак
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