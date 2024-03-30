mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Уфимцы не смогут увидеть «дьявольскую» комету из-за пасмурной погоды

К Земле приближается комета размером с Эверест. Смогут ли уфимцы увидеть ее?

30 марта 2024, 07:01
Фото: Richard Miles / Comet Chasers

Уфимцы не смогут увидеть «дьявольскую» комету из-за пасмурной погоды

Из-за пасмурной погоды у уфимцев мало шансов увидеть комету Понса-Брукса, рассказал РБК Уфа доцент Уфимского универсистета науки и технологий Фарит Закирьянов.

Больше повезло жителям Кавказа и Крыма, однако для невооруженного глаза заметить небесное тело достаточно проблематично. Понаблюдать за кометой получится только далеко за городом через бинокль или телескоп, с позиций, где нет засветки.

В небе над Уфой пролетит комета
Узнать подробнее
«Видна она будет не очень высоко над горизонтом, примерно на уровне с Юпитером — самой яркой светящейся точкой ночного неба», — цитирует ученого РБК Уфа.

Редкое небесное тело приближается к Земле впервые за 71 год. Для землян, к счастью, комета опасности не представляет — с нашей планетой ее разделят 232 млн км. Комета получила название «дьявольской» из-за напоминающей рога и копыта дымки.

Читайте также:
В Уфе сделали фото зеленой кометы, пролетающей рядом с Землей раз в 50 тысяч лет
#Уфа#Новости Башкирии#Космос#Астрономия#Комета
Подпишитесь
Эксклюзив. Строил Ленинградскую АЭС-2, погиб под Авдеевкой: как прошли похороны бойца СВО из Уфы
Сегодня, 05:00
Башкирские студенты делят обед с тараканами
Вчера, 17:10
В Уфе несколько дней обрываются провода троллейбусов
Вчера, 16:34
Работы на водоводе доставят проблемы уфимцам
Вчера, 15:40
Канадец потерял в зарплате, но остался в Уфе
Вчера, 15:59
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
Вчера, 10:11
"