К Земле приближается комета размером с Эверест. Смогут ли уфимцы увидеть ее?

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Больше повезло жителям Кавказа и Крыма, однако для невооруженного глаза заметить небесное тело достаточно проблематично. Понаблюдать за кометой получится только далеко за городом через бинокль или телескоп, с позиций, где нет засветки.
«Видна она будет не очень высоко над горизонтом, примерно на уровне с Юпитером — самой яркой светящейся точкой ночного неба», — цитирует ученого РБК Уфа.
Редкое небесное тело приближается к Земле впервые за 71 год. Для землян, к счастью, комета опасности не представляет — с нашей планетой ее разделят 232 млн км. Комета получила название «дьявольской» из-за напоминающей рога и копыта дымки.