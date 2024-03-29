Знаменитые олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

По словам единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие» Виталия Мосунова, основой задачей Югорского лыжного марафона является объединение на одной площадке профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта. Более того, участие в гонке с именитыми лыжниками и биатлонистами поставит участников в особое положение и добавит азарта. В этом году спортивное мероприятие пройдет намного ярче за счет ретрозабега на восемь километров. При этом участники выйдут на трассу в одежде времен СССР — в винтажных лыжах и ботинках с рантами.