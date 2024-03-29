Знаменитые олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В их числе обладатель золота Сочи-2014 Александр Легков, бронзовые призеры Иван Алыпов и Алексей Петухов и неоднократный призер Игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов. Об этом пишет inkazan.ru.
Также в соревнованиях будут участвовать золотые медалисты по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина.
По словам единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие» Виталия Мосунова, основой задачей Югорского лыжного марафона является объединение на одной площадке профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта. Более того, участие в гонке с именитыми лыжниками и биатлонистами поставит участников в особое положение и добавит азарта. В этом году спортивное мероприятие пройдет намного ярче за счет ретрозабега на восемь километров. При этом участники выйдут на трассу в одежде времен СССР — в винтажных лыжах и ботинках с рантами.
В этом году участниками Югорского лыжного марафона пожелали стать свыше 3000 любителей лыж из более чем 30 субъектов РФ, а также Эстонии и Казахстана. Из них каждый пятый готовится пройти марафонскую дистанцию 50 км, а каждый третий участник пройдет короткий 5-километровый участок трассы. Как отмечается, самый старший участник соревнований уже достиг возраста 80 лет, а самому юному всего 1 год.
В 2024 году в Югре впервые на лыжах встанут на старт учащиеся российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана. Об этом рассказал, олимпийский чемпион и глава Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.
Напомним, начиная с 2013 года это спортивное мероприятие ежегодно организует правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).
Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона 2024 года выступает «РИА Новости Спорт». Информационными партнерами мероприятия стали Metaratings.ru и медиахолдинг «Югра», а также информационно-аналитический портал siapress.ru.