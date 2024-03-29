Житель Уфы совершит прыжок из стратосферы на Северный полюс

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Лётчик-инструктор из Уфы Александр Лынник со 2 по 5 апреля совершит прыжок с парашютом из стратосферы на ледовую базу «Барнео» на Северном полюсе.
Сообщается, что в прыжке также примут участие лётчик-космонавт, Герой России, президент Федерации космонавтики по Башкирии Михаил Корниенко и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.
Проект посвящён трём датам: 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 90-летию Юрия Гагарина, а также 450-летию Уфы. По словам Михаила Корниенко, прыжок претендует на установление рекорда России и мира. Парашютисты планируют преодолеть высоту 10 тысяч метров.