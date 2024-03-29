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Житель Уфы совершит прыжок из стратосферы на Северный полюс

Житель Уфы совершит прыжок из стратосферы на Северный полюс

29 марта 2024, 09:57
Фото: 1MI
Прыжок на ледовую базу «Барнео» на Северном полюсе планируется провести в начале апреля, сообщает ТАСС.

Лётчик-инструктор из Уфы Александр Лынник со 2 по 5 апреля совершит прыжок с парашютом из стратосферы на ледовую базу «Барнео» на Северном полюсе.

Сообщается, что в прыжке также примут участие лётчик-космонавт, Герой России, президент Федерации космонавтики по Башкирии Михаил Корниенко и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.

Проект посвящён трём датам: 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 90-летию Юрия Гагарина, а также 450-летию Уфы. По словам Михаила Корниенко, прыжок претендует на установление рекорда России и мира. Парашютисты планируют преодолеть высоту 10 тысяч метров.

#Общество#Космос#Авиация
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