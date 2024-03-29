Житель Уфы совершит прыжок из стратосферы на Северный полюс

Проект посвящён трём датам: 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 90-летию Юрия Гагарина, а также 450-летию Уфы. По словам Михаила Корниенко, прыжок претендует на установление рекорда России и мира. Парашютисты планируют преодолеть высоту 10 тысяч метров.