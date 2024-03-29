В выходные в Уфе пройдут ярмарки фермерских продуктов

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Сходить на ярмарку можно будет 30 и 31 марта. В Уфе торговые палатки в этот уиккенд традиционно развернутся перед Дворцом Спорта на Зорге, а также на площадке по ул. Рабкоров, 20. На сельхозярмарке гости и жители города смогут купить свежие фермерские продукты на любой вкус.
Власти города приглашают к участию республиканских сельхозтоваропроизводителей, а всем остальным настоятельно рекомендуют отправиться на ярмарку за лучшими деликатесами местного производства.