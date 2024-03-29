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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Уфе на ярмарках пообещали продавать продукты в два раза дешевле чем в магазине

В выходные в Уфе пройдут ярмарки фермерских продуктов

29 марта 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Уфе на ярмарках пообещали продавать продукты в два раза дешевле чем в магазине

Можно закупиться свежими продуктами впрок.

Сходить на ярмарку можно будет 30 и 31 марта. В Уфе торговые палатки в этот уиккенд традиционно развернутся перед Дворцом Спорта на Зорге, а также на площадке по ул. Рабкоров, 20. На сельхозярмарке гости и жители города смогут купить свежие фермерские продукты на любой вкус.

Власти города приглашают к участию республиканских сельхозтоваропроизводителей, а всем остальным настоятельно рекомендуют отправиться на ярмарку за лучшими деликатесами местного производства.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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