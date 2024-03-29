В Уфе проходит заседание Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Актуальность встречи обусловлена вопросами, накопившимися у экспертного сообщества. В заседании участвуют 137 делегатов со всей страны, не считая онлайн-включений. В обсуждении также участвуют представители управления Ростехнадзора.
В рамках заседания прошла научно-практическая конференция «Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование и обследование на опасных производственных объектах». Эксперты подвели итоги промбезопасности за 2023 год и наметили перспективы. В первую очередь, разговор шел о новациях нормативно-правового регулирования в области промбезопасности — здесь стоит отметить совершенствование надзорных функций и цифровую трансформацию госуслуг. Изменения в этом году затронут и аттестацию экспертов из области промбезопасности. В числе наиболее актуальных тем также были обсуждены проблемы внедрения риск-ориентированного технического диагностирования.
Что касается совершенствования промбезопасности и перспектив, то тут эксперты разобрали развитие количественной оценки риска на опасных производственных объектах, современную практику проведения аудита промбезопасности и использование его результатов, а также современные средства автоматизированного ультразвукового контроля производства.
Отметим, что в вопросах промбезопасности ТПП РБ работает в тесной связи с федеральной палатой, региональными экспертами, проводит регулярные разъяснительные онлайн-конференции и круглые столы, которые информируют об основных принципах промбезопасности и изменениях в законах. Все это призвано обеспечить предприятию защиту от различных аварийных ситуаций.