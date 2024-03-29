В Уфе проходит заседание Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности

В рамках заседания прошла научно-практическая конференция «Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование и обследование на опасных производственных объектах». Эксперты подвели итоги промбезопасности за 2023 год и наметили перспективы. В первую очередь, разговор шел о новациях нормативно-правового регулирования в области промбезопасности — здесь стоит отметить совершенствование надзорных функций и цифровую трансформацию госуслуг. Изменения в этом году затронут и аттестацию экспертов из области промбезопасности. В числе наиболее актуальных тем также были обсуждены проблемы внедрения риск-ориентированного технического диагностирования.