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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Уфе проходит заседание Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности

В Уфе проходит заседание Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности

29 марта 2024, 04:37
Фото: ТПП РБ
Сегодня, 29 марта, в Уфе стартовало расширенное заседание Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности. Впервые оно проходит в выездном формате — в столице Башкортостана.

Актуальность встречи обусловлена вопросами, накопившимися у экспертного сообщества. В заседании участвуют 137 делегатов со всей страны, не считая онлайн-включений. В обсуждении также участвуют представители управления Ростехнадзора.

В рамках заседания прошла научно-практическая конференция «Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование и обследование на опасных производственных объектах». Эксперты подвели итоги промбезопасности за 2023 год и наметили перспективы. В первую очередь, разговор шел о новациях нормативно-правового регулирования в области промбезопасности — здесь стоит отметить совершенствование надзорных функций и цифровую трансформацию госуслуг. Изменения в этом году затронут и аттестацию экспертов из области промбезопасности. В числе наиболее актуальных тем также были обсуждены проблемы внедрения риск-ориентированного технического диагностирования.

Фото: ТПП РБ

Что касается совершенствования промбезопасности и перспектив, то тут эксперты разобрали развитие количественной оценки риска на опасных производственных объектах, современную практику проведения аудита промбезопасности и использование его результатов, а также современные средства автоматизированного ультразвукового контроля производства.

Отметим, что в вопросах промбезопасности ТПП РБ работает в тесной связи с федеральной палатой, региональными экспертами, проводит регулярные разъяснительные онлайн-конференции и круглые столы, которые информируют об основных принципах промбезопасности и изменениях в законах. Все это призвано обеспечить предприятию защиту от различных аварийных ситуаций.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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