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В Уфе несколько дней обрываются провода троллейбусов

В Уфе несколько дней обрываются провода троллейбусов

29 марта 2024, 16:34
Фото: «Уфимский транспорт»
В Уфе на протяжении нескольких дней происходит обрыв троллейбусных проводов. Об этом сообщают сами горожане, информация появилась в городском Telegram-канале про электротранспорт.

Отметим, что его ведет 12-летний мальчик. Откуда он берет информацию об инцидентах — неизвестно, но портал «ЮТВ» подтверждает очередной обрыв на проспекте Октября.

Ребенок еще накануне, 28 марта, заявлял, что в последние дни наблюдается массовый обрыв проводов. Так, проблемы были на проспекте Октября, улице Комарова и на Гастелловском путепроводе. За пару дней до этого обрыв случился на бульваре Славы.

«Во время обрыва на линии работали только машины с АХ», — добавил школьник.

В МУЭТ Уфы пояснили обрыв на остановке «Спортивной». Там произошли проблемы с несущим тросом, однако движение электротранспорта это не повлияло. Аварийные службы быстро восстановили работу.

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#Уфа#Электротранспорт#Марина Шорина
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