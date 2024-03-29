В Уфе несколько дней обрываются провода троллейбусов

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Отметим, что его ведет 12-летний мальчик. Откуда он берет информацию об инцидентах — неизвестно, но портал «ЮТВ» подтверждает очередной обрыв на проспекте Октября.
Ребенок еще накануне, 28 марта, заявлял, что в последние дни наблюдается массовый обрыв проводов. Так, проблемы были на проспекте Октября, улице Комарова и на Гастелловском путепроводе. За пару дней до этого обрыв случился на бульваре Славы.
«Во время обрыва на линии работали только машины с АХ», — добавил школьник.
В МУЭТ Уфы пояснили обрыв на остановке «Спортивной». Там произошли проблемы с несущим тросом, однако движение электротранспорта это не повлияло. Аварийные службы быстро восстановили работу.