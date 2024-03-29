В Уфе несколько дней обрываются провода троллейбусов

Ребенок еще накануне, 28 марта, заявлял, что в последние дни наблюдается массовый обрыв проводов. Так, проблемы были на проспекте Октября, улице Комарова и на Гастелловском путепроводе. За пару дней до этого обрыв случился на бульваре Славы.