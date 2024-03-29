В центре Уфы до лета 2025 года перекроют несколько улиц

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В администрации пояснили, что закрывать собираются по одной полосе движения в периоды проведения работ.
Речь идет об участках следующих улиц:
улица Ленина — от Пушкина до Революционной;
улица Пушкина — от Цюрупы до Аксакова;
улица Коммунистическая— до Дорофеева до Аксакова.
Действовать ограничения будут с сегодняшнего дня, 29 марта, до 9 июня 2025 года. Как пояснили в городской администрации, на этих участках рабочие будут проводить замену покрытий тротуаров и переустраивать сети электроснабжения.
Горожан просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать маршрут.