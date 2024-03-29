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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Центр Уфы перекроют почти на полтора года

В центре Уфы до лета 2025 года перекроют несколько улиц

29 марта 2024, 06:04
Фото: mkset.ru

Центр Уфы перекроют почти на полтора года

На нескольких улицах в центре Уфы будет частично ограничено движение. Об этом предупредили в мэрии города.

В администрации пояснили, что закрывать собираются по одной полосе движения в периоды проведения работ.

Речь идет об участках следующих улиц:

  • улица Ленина — от Пушкина до Революционной;

  • улица Пушкина — от Цюрупы до Аксакова;

  • улица Коммунистическая— до Дорофеева до Аксакова.

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Действовать ограничения будут с сегодняшнего дня, 29 марта, до 9 июня 2025 года. Как пояснили в городской администрации, на этих участках рабочие будут проводить замену покрытий тротуаров и переустраивать сети электроснабжения.

Горожан просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать маршрут.

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#Общество#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Транспорт#Запрет
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