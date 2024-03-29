В центре кольца у Центрального рынка Уфы может появиться пешеходная зона

На данном участке улицы уже много лет действует круговое движение со светофорами и, кажется, многие уфимцы привыкли к этому. Однако эксперты считают, что данная схема не так удобна из-за конфликтных точек переплетения и пересечения транспортных потоков. От этого на конкретных направлениях снижается безопасность и пропускная способность. Есть ещё один большой минус в этой схеме движения. Остановки на Центральном рынке ходовые и там всегда много пассажиров маршруток и автобусов, они также находятся в неудобном положении.