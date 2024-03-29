В центре кольца у Центрального рынка Уфы может появиться пешеходная зона

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Уфимские архитекторы планируют максимально пересмотреть благоустройство территории транспортного узла «Центрального рынка» в Уфе. Чтобы понять, как лучше всего это сделать в Главархитектуре провели совещание.
На данном участке улицы уже много лет действует круговое движение со светофорами и, кажется, многие уфимцы привыкли к этому. Однако эксперты считают, что данная схема не так удобна из-за конфликтных точек переплетения и пересечения транспортных потоков. От этого на конкретных направлениях снижается безопасность и пропускная способность. Есть ещё один большой минус в этой схеме движения. Остановки на Центральном рынке ходовые и там всегда много пассажиров маршруток и автобусов, они также находятся в неудобном положении.
Специалисты предлагают перейти к кардинальным мерам и вовсе ликвидировать кольцевое движение на этом участке дороги. Есть предложение сделать в центре площади пешеходную зону за счет сокращения площади асфальтобетонного покрытия.
«Для обеспечения резерва пропускной способности транспортного узла предусмотрены соответствующее мероприятия. Все они были проверены и обоснованы в ходе динамического моделирования условий движений в наиболее загруженный для данного узла период — вечерний пиковый период», — прокомментировали свои решения в Главархитектуре.
Также на совещании не оставили без внимания вопросы организации движения транспортного потока, пересмотр схем маршрутной сети, перенос остановок и снос рядом с ними торговых павильонов, которые обязательно предстоит решить при такой масштабной реорганизации дорожного кольца в центре столицы.