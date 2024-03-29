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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Уфе сделают пешеходную зону в центре столицы с большим потоком машин

В центре кольца у Центрального рынка Уфы может появиться пешеходная зона

29 марта 2024, 05:56
Фото: ВК/Ратмир Мавлиев

В Уфе сделают пешеходную зону в центре столицы с большим потоком машин

Кольцевое движение в этой части Уфы могут ликвидировать.

Уфимские архитекторы планируют максимально пересмотреть благоустройство территории транспортного узла «Центрального рынка» в Уфе. Чтобы понять, как лучше всего это сделать в Главархитектуре провели совещание.

На данном участке улицы уже много лет действует круговое движение со светофорами и, кажется, многие уфимцы привыкли к этому. Однако эксперты считают, что данная схема не так удобна из-за конфликтных точек переплетения и пересечения транспортных потоков. От этого на конкретных направлениях снижается безопасность и пропускная способность. Есть ещё один большой минус в этой схеме движения. Остановки на Центральном рынке ходовые и там всегда много пассажиров маршруток и автобусов, они также находятся в неудобном положении.

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Специалисты предлагают перейти к кардинальным мерам и вовсе ликвидировать кольцевое движение на этом участке дороги. Есть предложение сделать в центре площади пешеходную зону за счет сокращения площади асфальтобетонного покрытия.

«Для обеспечения резерва пропускной способности транспортного узла предусмотрены соответствующее мероприятия. Все они были проверены и обоснованы в ходе динамического моделирования условий движений в наиболее загруженный для данного узла период — вечерний пиковый период», — прокомментировали свои решения в Главархитектуре.

Также на совещании не оставили без внимания вопросы организации движения транспортного потока, пересмотр схем маршрутной сети, перенос остановок и снос рядом с ними торговых павильонов, которые обязательно предстоит решить при такой масштабной реорганизации дорожного кольца в центре столицы.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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