В Башкирии в селе Ермекеево продолжится благоустройство парка

По словам главы администрации Ермекеевского района Ильшата Райманова, парк «Дружба» был выбран в качестве объекта благоустройства во время всероссийского голосования в 2023 году. В этом году на голосование вынесены еще два объекта в селе Ермекеево: парк Победы и аллея Героев. Отдать свой голос за них жители могут до 30 апреля.