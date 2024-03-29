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В Башкирии в селе Ермекеево продолжится благоустройство парка

В Башкирии в селе Ермекеево продолжится благоустройство парка

29 марта 2024, 09:26
Фото: 1MI
В селе Ермекеево продолжится благоустройство парка «Дружба». Работы здесь стартовали в 2023 году, сообщает министерство ЖКХ.

Благоустройство общественных пространств проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках благоустройства в парке, расположенном между Дворцом культуры и новой мечетью, построили многофункциональную спортивную площадку, установили сцену. На эти цели было направлено 10 млн рублей. В парке теперь проводятся различные мероприятия. В этом году здесь прошли всероссийская гонка «Лыжня России», мастер-класс «Учимся кататься на коньках» и другие акции.

Работы по благоустройству завершатся в нынешнем году. В парке появятся летнее кафе, еще одна зона отдыха, будут установлены знаки туристической навигации.

По словам главы администрации Ермекеевского района Ильшата Райманова, парк «Дружба» был выбран в качестве объекта благоустройства во время всероссийского голосования в 2023 году. В этом году на голосование вынесены еще два объекта в селе Ермекеево: парк Победы и аллея Героев. Отдать свой голос за них жители могут до 30 апреля.

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