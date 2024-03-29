В Башкирии в селе Ермекеево продолжится благоустройство парка

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Благоустройство общественных пространств проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках благоустройства в парке, расположенном между Дворцом культуры и новой мечетью, построили многофункциональную спортивную площадку, установили сцену. На эти цели было направлено 10 млн рублей. В парке теперь проводятся различные мероприятия. В этом году здесь прошли всероссийская гонка «Лыжня России», мастер-класс «Учимся кататься на коньках» и другие акции.
Работы по благоустройству завершатся в нынешнем году. В парке появятся летнее кафе, еще одна зона отдыха, будут установлены знаки туристической навигации.
По словам главы администрации Ермекеевского района Ильшата Райманова, парк «Дружба» был выбран в качестве объекта благоустройства во время всероссийского голосования в 2023 году. В этом году на голосование вынесены еще два объекта в селе Ермекеево: парк Победы и аллея Героев. Отдать свой голос за них жители могут до 30 апреля.