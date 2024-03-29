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В Башкирии сделали обязательным развод при смене пола

В Башкирии сделали обязательным развод при смене пола

29 марта 2024, 05:45
Фото: FreePik
Парламент Башкирии принял закон об аннулировании брака при смене пола одним из супругов. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая региона. Инициатива была рассмотрена в окончательном чтении.

Из документа следует, что граждане, сменившие пол, также не смогут быть опекунами или усыновителями детей. Изменения в законодательстве республики были приняты вслед за федеральными поправками.

В Башкирии смена пола станет основанием для развода
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«Государственная политика нашей страны направлена на сохранение традиционной семьи. Как видим, для защиты семейных ценностей одного здравого смысла и логики недостаточно. Нездоровые западные веяния вынуждают нас прописывать в законе, казалось бы, очевидные вещи. Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей», — пояснил спикер Константин Толкачев.
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#Политика#Уфа#Семья#Новости Башкирии#Закон#Развод
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