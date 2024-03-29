В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 23-летним Александром Максименко

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Published Сегодня, 08:32
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В четверг, 28 марта, в Белорецке состоялась церемония с прощания с погибшим в ходе СВО Александром Максименко. Ему было 23 года.
Военнослужащий погиб в ходе штурма в Авдеевке в январе этого года. Как отметил руководитель муниципалитета, Александр был «одним из тех отважных солдат, кто прошёл через узкую подземную трубу, протяжённостью два километра».
— Соболезную от всей души родным и близким Александра. В их сердцах он останется молодым и светлым парнем, который смог изменить свою судьбу и погиб героем, — написал Андрей Иванюта.
Александр Максименко родился в Белорецке. Окончил школу в поселке Ломовка. Занимался туризмом, выступал на республиканских соревнованиях. Хорошо катался на коньках, любил играть в хоккей. В декабре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
— При очень сложных жизненных обстоятельствах, Александр оставался добрым, справедливым, отзывчивым и смелым. Никогда не давал друзей в обиду, за всех заступался. К старшим относился с уважением. С детства выполнял по дому всю мужскую работу, любил маму и во всём ей помогал, — рассказал руководитель муниципалитета.