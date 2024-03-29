В Башкирии будут судить мать за покушение на убийство своего ребёнка

Жительница Белебеевского района накинулась на своего маленького сына из-за плача. Ребёнок никак не мог успокоиться. Подвыпившую мамашу это сильно разозлило, ведь в это время она хорошо проводила время вместе с компанией своих знакомых. Её злость достигла таких пределов, что женщина несколько раз ударила малыша ножом в живот и лицо, а после вышла из квартиры.