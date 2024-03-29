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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Башкирии перед судом предстанет женщина за попытку зарезать своего ребёнка

В Башкирии будут судить мать за покушение на убийство своего ребёнка

29 марта 2024, 12:14
Фото: 1MI

В Башкирии перед судом предстанет женщина за попытку зарезать своего ребёнка

Малышу обвиняемой было всего полтора года.

Жительница Белебеевского района накинулась на своего маленького сына из-за плача. Ребёнок никак не мог успокоиться. Подвыпившую мамашу это сильно разозлило, ведь в это время она хорошо проводила время вместе с компанией своих знакомых. Её злость достигла таких пределов, что женщина несколько раз ударила малыша ножом в живот и лицо, а после вышла из квартиры.

К счастью мальчик вовремя попал в руки к врачам, своевременная медицинская помощь спасла ему жизнь. Сейчас малыш проживает с отцом.

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Жестокую мать задержала полиция. Оказалось, что 22-летняя подсудимая уже много раз привлекалась к административной ответственности за безответственное обращение с ребёнком. Обвиняемая своей вины в покушении на убийство не отрицала. Её дальнейшую судьбу решит Белебеевский городской суд.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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