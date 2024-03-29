В Башкирии ликвидируют ещё девять крупных свалок

В прошлом году количество мусорных полигонов сократилось с 851 до 398. А всего с 2019 года ликвидировано почти 3 тыс. незаконных свалок. В этом году будет разработана проектно-сметная документация по ликвидации еще девяти свалок, они будут включены в федеральный проект «Генеральная уборка».