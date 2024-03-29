В Башкирии ликвидируют ещё девять крупных свалок

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 09:15
В этом году завершится ликвидация шести крупных свалок — в Баймаке, Сибае, Благовещенске, Давлеканово, Кумертау и Стерлитамаке. Качество работ проконтролирует главный федеральный инспектор.
— Сегодня нельзя допустить отклонений, отставаний от графика. Мы должны не только наладить организацию своевременного сбора и вывоза мусора, но и грамотно сортировать, утилизировать его. Такую задачу — комплексного улучшения экологической обстановки — к 2030 году ставит перед регионами президент России, — отметил главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов.
В прошлом году количество мусорных полигонов сократилось с 851 до 398. А всего с 2019 года ликвидировано почти 3 тыс. незаконных свалок. В этом году будет разработана проектно-сметная документация по ликвидации еще девяти свалок, они будут включены в федеральный проект «Генеральная уборка».