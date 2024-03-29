В Башкирии достроят шесть объектов водоснабжения в 2024 году

Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда». Нацпроекты реализуются по решению Президента России с 2019 года.