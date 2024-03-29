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В Башкирии достроят шесть объектов водоснабжения в 2024 году

В Башкирии достроят шесть объектов водоснабжения в 2024 году

29 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI
Новые объекты водоснабжения появятся в Уфе и пяти районах Башкирии благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

Благодаря федеральной поддержке в регионе будут достроены шесть объектов водоснабжения в Туймазинском, Чишминском, Кигинском, Кушнаренковском, Бирском районах и в Уфе. Их строительство позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 90,9% жителей республики.

В министерстве напомнили, что в прошлом году работы по строительству или реконструкции велись на 10 объектах питьевого водоснабжения в Альшеевском, Бирском, Кугарчинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Уфимском, Краснокамском, Иглинском, Чишминском районах и в Уфе.

Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда». Нацпроекты реализуются по решению Президента России с 2019 года.

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