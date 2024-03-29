Уфимцы распознали мертвую соседку по запаху

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Соседи рассказали каналу «Вся Уфа», что почувствовали запах в понедельник. Они характеризовали его «отвратительным, похожим на тухлятину». Уже на следующий день вонь усилилась.
Уфимцы решили спуститься на третий этаж, где запах особенно прослеживался. Один из мужчин догадался, что он принадлежал мертвому человеку. Именно там жила одинокая бабушка, которую никто не навешал.
Соседи забили тревогу утром, а уже вечером ритуальная служба приехала на вызов. Из квартиры достали труп, но характерный запах не покинул дом. Жильцы решили помыть подъезд и проветрить его, насколько возможно. Однако вонь не уходит — уфимцы просят помощи властей.