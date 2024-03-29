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Уфимцы распознали мертвую соседку по запаху

Уфимцы распознали мертвую соседку по запаху

29 марта 2024, 14:40
Фото: 1MI
Жители одной из многоэтажек в Уфе нашли тело своей соседки, когда оно уже воняло. Труп женщины пролежал в квартире, предположительно несколько недель.

Соседи рассказали каналу «Вся Уфа», что почувствовали запах в понедельник. Они характеризовали его «отвратительным, похожим на тухлятину». Уже на следующий день вонь усилилась.

Уфимцы решили спуститься на третий этаж, где запах особенно прослеживался. Один из мужчин догадался, что он принадлежал мертвому человеку. Именно там жила одинокая бабушка, которую никто не навешал.

Соседи забили тревогу утром, а уже вечером ритуальная служба приехала на вызов. Из квартиры достали труп, но характерный запах не покинул дом. Жильцы решили помыть подъезд и проветрить его, насколько возможно. Однако вонь не уходит — уфимцы просят помощи властей.

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