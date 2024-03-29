Судьба шахтеров из Башкирии, новые законы и сообщения о минировании в Уфе

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Амурской области под завалами оказались 13 вахтовиков. ТАСС по ссылкой на Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан, сообщило, что 5 из них — выходцы из нашей республики. Ранее мы рассказывали о том, что следователи завели уголовное дело на руководство АО «Покровский рудник», которому принадлежит рудник «Пионер». Также стало известно, что производственный объект является активом медного гиганта УГМК из Свердловской области. Mkset выяснил, что известно о вахтовиках из Башкирии.
Депутат Александр Хинштейн выступил с инициативой об изъятии в пользу государства компании «Уфанет». Речь в публикации Хинштейна идет о Марате Ахметшине и Марате Фаттахове. Парламентарий указал на то, что они владеют 59,8% акций компании. При этом депутат заявил об антироссийской позиции предпринимателей и их эмиграции в Австрию и Кипр.
Курултай Башкирии принял закон об аннулировании брака при смене пола одним из супругов. Из текста документа следует, что граждане, сменившие пол, также не смогут быть опекунами или усыновителями детей. Изменения в законодательстве республики были приняты вслед за федеральными поправками.
Два дома в Кировском районе Уфы остались без холодного водоснабжения в результате коммунальной аварии на улице Революционной. Как сообщили Mkset в пресс-службе «Уфаводоканал» по адресу ул. Революционная, 55 произошло повреждение водопровода. Предположительно, причиной явились подвижки грунта из-за оттепели.
Рядом с поселком Уптино под Уфой столкнулись пять фур, четыре легковушки и грузовик. Авария произошла накануне ночью на трассе М-5 «Урал» недалеко от Уфы. По предварительной версии известно, что у одного из грузовиков лопнуло колесо, и он опрокинулся на бок на обочину. Возле него остановилось еще несколько транспортных средств, чтобы узнать, что произошло, но из-за низовой метели и плохой видимости остальные участники движения вовремя не заметили ДПТ и въехали в тех, кто остановился.
Депутаты регионального Госсобрания одобрили в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника. Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что рабочие практически полностью завершили демонтаж арки старого Бельского моста в Уфе. По его словам, внешний вид моста останется прежним — по завершении работ арку восстановят.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев занял 12 место в списке лучших мэров по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Рейтинг составлен за январь–март этого года. Всего в рейтинг вошли мэры 88 городов. Отмечается, что в список не включили представителей Московской и Ленинградской областей.
Жители признанного объектом культурного наследия дома по адресу ул. Зенцова, 77/1 из-за сломанной канализации вынуждены выливать использованную воду прямо в окно. В 2019 году был признан аварийным — жильцов должны были расселить до 2022 года, однако этого так и не произошло. Проблемы усугубились с началом строительства новостроек. Коммуникации дома оказались в зоне застройки, в результаты вся канализационная система оказалась выведена из строя.
В Амурской области арестовали директора рудника «Пионер», в котором под завалами находятся 5 вахтовиков из Сибая и Учалов. Непосредственного начальника золотого месторождения обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ. Вышестоящее руководство и собственники АО «Покровский рудник», которому принадлежит «Пионер», обходятся без внимания правоохранителей.
Начальник ОГИБДД по Альшеевскому району решил подзаработать, создав бизнес на маршрутном такси. Вместо себя он нанял водителя, который возил пассажиров даже после лишения права. Сотрудники ДПС обнаружили факт езды без прав, но их начальник потребовал не привлекать водителя к ответственности. Вскоре об этом узнало УФСБ. Как итог — уголовные дела по двум статьям и увольнение со службы в полиции.
Начальник полиции Стерлибашевского района ушёл добровольцем на СВО и погиб. Об этом рассказали в администрациях Дёмского района Уфы и Стерлибашевского района. Ранее мужчина участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В Кигинском районе простились с рабочим агропромышленного комплекса.
Самолёт, вылетевший из Уфы в Сургут, вынужден был вернуться обратно — по этому поводу в столичном аэропорту объявили тревогу. На борту находилось 6 членов экипажа и более сотни пассажиров. Воздушное судно было признано непригодным для полётов.
Блогер из Башкортостана попытался доказать, что траур в Москве не касается других регионов. Выйдя в эфир в нетрезвом виде, он называл Россию «вашей страной», которая якобы не имеет отношения к республике. Правоохранители увидели в действиях блогера оправдание террористической деятельности.
Сотрудники МВД в Уфе не уничтожили архивные документы семилетней давности, что требуется по инструкции. После проверки начальница отдела по расследованию преступлений поручила уничтожение документов подчинённым, однако они не были уполномочены на это. Избавляясь от бумаг, они решили заработать, сдав тысячи листов в макулатуру и заработав 7 тыс рублей. Вскоре документы обнаружились в фуре на границе России и Казахстана. Результатом внутренней проверки стало увольнение начальницы, однако такое наказание она считает незаконным, пытаясь добиться справедливости через суд.
Уфа оказалась лидером Башкирии по числу случаев алкогольного отравления. Десятки отравлений происходят также в Стерлитамаке и Белорецке. За первые два месяца 2024 года, по данным Роспотребнадзора, 20 случаев закончились гибелью выпивавших.
Редакция Mkset.ru узнала подробности строительства гостиничного комплекса в Советском районе Уфы. Выяснилось, что планам застройщиков уже несколько лет — им не помешали суды с мэрией Уфы, которая сначала отказывалась выдавать разрешение на возведение объекта высотой в 100 метров. Однако вскоре ООО «СЗ „Гранд девелопмент“ привёл в порядок документы, получил поддержку экспертизы и всё же смог добиться разрешения от властей. Теперь застройщику противостоят местные жители и активисты, которые не рады соседству „свечки“ с девятиэтажками. Они полагают, что после строительства гостиничного комплекса вместо бани (которую застройщик хочет снести) трубы начнут „рваться“, парковочные места — заниматься, а гостиничные номера владельцы переведут под апартаменты.
В Чекмагушевском районе пытаются вновь наладить производство птичьего мяса. Ранее обанкротившаяся птицефабрика «Чермасан» нашла инвестора, который вложил средства в строительство нового производственного корпуса. Радий Хабиров обещает, что предприятие будет выпускать до 480 тыс тонн мяса в год.
У застройщиков появится больше возможностей переводить вид разрешённого использования для земельных участков. В Курултае собираются ввести в республику практику, которая позволит взимать с владельцев земельных участков плату за перевод земли из одного вида разрешённого использования в другой — например, из земель сельскохозяйственного назначения в индивидуальное жилищное строительство. Необходимость такой меры парламентарии обосновывают возможностью пополнения бюджета.
Студентов и персонал Уфимского колледжа статистики, информации и вычислительной техники эвакуировали из учебного заведения. Учащиеся в соцсетях рассказывали, что не в курсе, из-за чего их попросили выйти на улицу, а из ответа МВД изданию следует, что полиция искала опасные предметы. Впрочем, они обнаружены не были.
Жилой дом в уфимской Нижегородке, построенный в 1957 году, собираются снести городские власти, так как ранее он был признан аварийным. Документ опубликован Управлением земельных и имущественных отношений. А вот жители Сипайлово требуют, чтобы от их «панельки» наконец-то отстали — из-за пристроенного подъезда аварийным признали весь дом, тогда как люди считают, что его состояние годится для эксплуатации.
В центре Уфы выставили на продажу здание «Социнвестбанка». Минимальная цена превышает 400 млн рублей, а новый владелец сооружения будет известен в конце мая. Сейчас им владеет АО «Дом.рф».
Республика готовится к паводкам. По словам вице-премьера Ирека Сагитова, реки будут вскрыты совсем скоро, ведь тепло и течение разрушают ледяной покров. В республике уже закрыты почти все ледовые переправы, кроме одной. Глава региона Радий Хабиров считает, что главная задача на сегодня — справиться с половодьем.