Судьба шахтеров из Башкирии, новые законы и сообщения о минировании в Уфе

Рядом с поселком Уптино под Уфой столкнулись пять фур, четыре легковушки и грузовик. Авария произошла накануне ночью на трассе М-5 «Урал» недалеко от Уфы. По предварительной версии известно, что у одного из грузовиков лопнуло колесо, и он опрокинулся на бок на обочину. Возле него остановилось еще несколько транспортных средств, чтобы узнать, что произошло, но из-за низовой метели и плохой видимости остальные участники движения вовремя не заметили ДПТ и въехали в тех, кто остановился.