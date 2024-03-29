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С 1 апреля в России упростят порядок обмена иностранных прав

С 1 апреля в России упростят порядок обмена иностранных прав

29 марта 2024, 16:50
Фото: 1MI
В России с 1 апреля упростят порядок обмена иностранных водительских удостоверений. Теперь на легковые автомобили нужно будет сдать только теоретический экзамен. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С началом нового месяца вступают в силу изменения в федеральные законы. Обменять иностранный документ на российский и получить права категории М, А и В можно после успешного прохождения тестирования.

Тем, кто хочет сесть за руль крупногабаритных машин, придется предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе.Также ему потребуется успешно пройти теорию и практику в ГИБДД.

Указанные требования не распространяются на граждан государств, где закрепляется использование русского языка в качестве официального. Обмен водительских прав Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии осуществляется после сдачи теоретического экзамена, а из Беларуси — без таковых.

Замена водительских прав в апреле 2024 года — кому стоит обратиться в ГИБДД
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#Общество#ГИБДД#Россия#МВД России#Марина Шорина
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