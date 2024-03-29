С 1 апреля в России упростят порядок обмена иностранных прав

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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С началом нового месяца вступают в силу изменения в федеральные законы. Обменять иностранный документ на российский и получить права категории М, А и В можно после успешного прохождения тестирования.
Тем, кто хочет сесть за руль крупногабаритных машин, придется предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе.Также ему потребуется успешно пройти теорию и практику в ГИБДД.
Указанные требования не распространяются на граждан государств, где закрепляется использование русского языка в качестве официального. Обмен водительских прав Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии осуществляется после сдачи теоретического экзамена, а из Беларуси — без таковых.