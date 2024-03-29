Рядом с поселком Уптино под Уфой столкнулись пять фур, четыре легковушки и один грузо

В итоге, в одной куче смешались пять фур, четыре легкового автомобиля и один бортовой грузовик. К счастью люди успели эвакуироваться из машин и поэтому никто не погиб и серьезно не пострадал. Лишь одному водителю потребовалась помощь врачей. Однако удары были такой силы, что некоторые из легковых автомобилей восстановлению уже не подлежат. Движение по М-5 «Урал» не заблокировано, специалисты ГИБДД продолжаются разбираться в аварии.