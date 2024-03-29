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По Уфой произошло самое массовое ДТП этого года

Рядом с поселком Уптино под Уфой столкнулись пять фур, четыре легковушки и один грузо

29 марта 2024, 01:43
Фото: МЧС России по РБ

По Уфой произошло самое массовое ДТП этого года

Сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС работали всю ночь на месте аварии.

Авария произошла накануне ночью на трассе М-5 «Урал» недалеко от Уфы. По предварительной версии известно, что у одного из грузовиков лопнуло колесо, и он опрокинулся на бок на обочину. Возле него остановилось еще несколько транспортных средств, чтобы узнать, что произошло, но из-за низовой метели и плохой видимости остальные участники движения вовремя не заметили ДПТ и въехали в тех, кто остановился.

Фото: Телеграмм канала "Госавтоинспекция Башкортостана"

В итоге, в одной куче смешались пять фур, четыре легкового автомобиля и один бортовой грузовик. К счастью люди успели эвакуироваться из машин и поэтому никто не погиб и серьезно не пострадал. Лишь одному водителю потребовалась помощь врачей. Однако удары были такой силы, что некоторые из легковых автомобилей восстановлению уже не подлежат. Движение по М-5 «Урал» не заблокировано, специалисты ГИБДД продолжаются разбираться в аварии.

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#Уфа#Новости Башкирии
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