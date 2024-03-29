mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Работы на водоводе доставят проблемы уфимцам

Работы на водоводе доставят проблемы уфимцам

29 марта 2024, 15:40
Фото: 1MI
Администрация Уфы предупредила о предстоящих трудностях в четырех микрорайонах.

Проблема коснется жителей микрорайонов Затон, Сафроновский, 8 Марта и ЖК «Сосны». Там идут работы на водоводе диаметром в 80 см, который питает жителей. Из-за этого в кранах уфимцев может снизиться давление для холодного водоснабжения.

Бригада «Уфаводоканал» установила на месте хомут. Сейчас специалисты заполняют водовод. Неизвестно, сколько времени это займет.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу в доме №49 по улице Революционной случилась коммунальная авария. Из-за этого соседи лишилсь холодной воды.

Аварию, оставившую без воды жителей центра Уфы, прокомментировали «Уфаводоканал»
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы остались без воды из-за аварииУфимцы распознали мертвую соседку по запаху«Башавтотранс» ответил, будет ли меняться маршрут №226
#Уфа#Отключение воды#Водоснабжение#Марина Шорина
Подпишитесь
Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области
Сегодня, 07:14
Аварию, оставившую без воды жителей центра Уфы, прокомментировали «Уфаводоканал»
Сегодня, 11:19
Хоккеисты уфимской команды «Салават Юлаев» совершили трогательный поступок
Сегодня, 10:00
Житель Уфы совершит прыжок из стратосферы на Северный полюс
Сегодня, 09:57
В выходные в Уфе пройдут ярмарки фермерских продуктов
Сегодня, 04:44
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
Сегодня, 10:11
"