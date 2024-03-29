Работы на водоводе доставят проблемы уфимцам

Проблема коснется жителей микрорайонов Затон, Сафроновский, 8 Марта и ЖК «Сосны». Там идут работы на водоводе диаметром в 80 см, который питает жителей. Из-за этого в кранах уфимцев может снизиться давление для холодного водоснабжения.