Работы на водоводе доставят проблемы уфимцам

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Проблема коснется жителей микрорайонов Затон, Сафроновский, 8 Марта и ЖК «Сосны». Там идут работы на водоводе диаметром в 80 см, который питает жителей. Из-за этого в кранах уфимцев может снизиться давление для холодного водоснабжения.
Бригада «Уфаводоканал» установила на месте хомут. Сейчас специалисты заполняют водовод. Неизвестно, сколько времени это займет.
Ранее стало известно, что в ночь на пятницу в доме №49 по улице Революционной случилась коммунальная авария. Из-за этого соседи лишилсь холодной воды.