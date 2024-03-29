Компания «БАС» разработала рекомендации по применению дронов в регионах

Процесс создания пособия занял несколько месяцев, в течение которых была тщательно собрана и систематизирована информация по всей отрасли БАС. Известно, что первоочередными пользователями этих рекомендаций, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации, станут участники гражданских учений «Архипелаг» на Сахалине. Генеральный директор «БАС» Алексей Варятченко подчеркнул, что рекомендации выполняют роль основного руководства по применению авивбеспилотника и предоставляет всю необходимую информацию о БАС, включая модели, характеристики и оценку эффективности использования, пишет newizv.ru.