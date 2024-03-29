Компания «БАС» разработала рекомендации по применению дронов в регионах

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:17
Процесс создания пособия занял несколько месяцев, в течение которых была тщательно собрана и систематизирована информация по всей отрасли БАС. Известно, что первоочередными пользователями этих рекомендаций, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации, станут участники гражданских учений «Архипелаг» на Сахалине. Генеральный директор «БАС» Алексей Варятченко подчеркнул, что рекомендации выполняют роль основного руководства по применению авивбеспилотника и предоставляет всю необходимую информацию о БАС, включая модели, характеристики и оценку эффективности использования, пишет newizv.ru.
Главная цель этого руководства, по словам Варятченко, заключается в помощи заказчиков, нацеленных на квалификацированное использовании БПЛА. Этот подход отвечает целям «Архипелага 2024», направленным на освоение регионами нового опыта в гражданских учениях. Участники из разных регионов собираются использовать технологии согласно своим задачам, опираясь на методические рекомендации и опыт экспертов на Сахалине.
Компания «БАС» разработала кейс-сценарии применения БПЛА, учитывая потребности участников, к которым относятся, в первую очередь, мониторинг объектов, экологический мониторинг, охрана производственных инфраструктур и доставка грузов. Учения будут проводиться в три этапа, и уже более 50 регионов подготовили приоритетные сценарии с оценкой их реализации.
Следующий этап отбора участников будет основан на выполнении практических расчетов сценариев применения дронов в соответствии с методическими рекомендациями, подходящими для конкретных регионов. На заключительном этапе состоится привлечение команд, готовых осуществлять полеты и реализовывать сценарии применения БАС на Сахалине под руководством экспертов и специалистов.
Итоги граданских учений на «Архипелаге 2024» будут использованы при формировании Федерального рейтингап о вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.