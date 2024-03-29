Коммунальная авария оставила без воды дома в центре Уфы

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В центре Уфы несколько многоквартирных домов остались без холодной воды в результате коммунальной аварии. Экстренное отключение холодного водоснабжения затронуло два многоквартирных дома по адресам Революционная 49 и Ленина 84/Революционная 47.
— Подскажите, когда произойдут подключение холодной воды в дома? Как минимум 2 дома остались без воды, в одном из домов расположен детский сад! — пишет местный житель в соцсетях.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Уфаводоканал». Мы опубликуем комментарий сразу после получения.
Напомним, ранее без воды в результате коммунальной аварии остались жители 16 домов в Кировском районе Уфы. Отключение затянулось на шесть часов.