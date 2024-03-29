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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:38

Коммунальная авария оставила без воды дома в центре Уфы

Коммунальная авария оставила без воды дома в центре Уфы

29 марта 2024, 04:33
Фото: 1MI
Коммунальная авария произошла в ночь на пятницу, 29 марта, в дома №49 по улице Революционной, сообщил местный житель в комментариях под постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева в соцсетях.

В центре Уфы несколько многоквартирных домов остались без холодной воды в результате коммунальной аварии. Экстренное отключение холодного водоснабжения затронуло два многоквартирных дома по адресам Революционная 49 и Ленина 84/Революционная 47.

— Подскажите, когда произойдут подключение холодной воды в дома? Как минимум 2 дома остались без воды, в одном из домов расположен детский сад! — пишет местный житель в соцсетях.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Уфаводоканал». Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

Напомним, ранее без воды в результате коммунальной аварии остались жители 16 домов в Кировском районе Уфы. Отключение затянулось на шесть часов.

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#Общество#Уфа#Водоснабжение#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Уфаводоканал#Коммунальная авария#Вода
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