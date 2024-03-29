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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Канадский нападающий остался с «Салаватом Юлаевым»

Канадец потерял в зарплате, но остался в Уфе

29 марта 2024, 15:59
Фото: mkset.ru

Канадский нападающий остался с «Салаватом Юлаевым»

Канадский нападающий Джошуа Ливо продлил на сезон контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». При этом он отказался от зарплатного предложения в 110 млн рублей от хабаровского «Амура», передает «Матч ТВ».

Теперь в столице Башкирии ему будут платить 85 млн рублей в год. Помимо зарплаты Ливо будет получать бонус в 8,5 млн и 20 млн, если попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ.

Предположительно, контракт подписан еще неделю назад. За это время хоккеист получил различные предложения от клубов. Так, например, он не захотел лететь в Хабаровск.

Ливо попал в топ-5 самых высокооплачиваемых игроком Лиги в сезоне 2024/2025 годов. Среди уфимских коллег он самых дорогой. При этом прошлый сезон он отыграл с зарплатой в 55 млн рублей.

Отметим, что «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023-2024 на третьем месте, обогнав соперника по «Зеленому дерби» из Казани. Однако клуб вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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