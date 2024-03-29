Канадец потерял в зарплате, но остался в Уфе

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Теперь в столице Башкирии ему будут платить 85 млн рублей в год. Помимо зарплаты Ливо будет получать бонус в 8,5 млн и 20 млн, если попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ.
Предположительно, контракт подписан еще неделю назад. За это время хоккеист получил различные предложения от клубов. Так, например, он не захотел лететь в Хабаровск.
Ливо попал в топ-5 самых высокооплачиваемых игроком Лиги в сезоне 2024/2025 годов. Среди уфимских коллег он самых дорогой. При этом прошлый сезон он отыграл с зарплатой в 55 млн рублей.
Отметим, что «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023-2024 на третьем месте, обогнав соперника по «Зеленому дерби» из Казани. Однако клуб вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.