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Уфимцы просят обратить внимание на детей на крышах

Гуляющие по крышам дети наводят ужас на уфимцев

29 марта 2024, 16:17
Фото: 1MI

Уфимцы просят обратить внимание на детей на крышах

Жители Уфы показали, как по крышам домов на улице Батырская бегают дети. Родителей просят обратить внимание на несовершеннолетних, чтобы избежать трагедии. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Ufa_RB.
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Дети

Уточняется, что все случилось в доме №4 по улице Батырская. По словам очевидцев, это не первый день, когда несовершеннолетние проникают на крышу. Там они гуляют целыми компаниями.

«Это очень опасно! Родители, может увидите своих», — добавил автор публикации,

Уфимцы в комментариях заметили, что они выросли живыми и здоровыми, когда в мире практически не было мобильных телефонов. Якобы все дети выходят на крыши и интересуются, как там, однако практически у многих срабатывает инстинкт самосохранения и они больше не забираются туда.

Пользователи соцсетей заметили, что трагических случаев, связанных с крышами и несовершеннолетними, практически не было в последнее время. В связи с этим наблюдательных горожан просят не беспокоиться.

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#Уфа#Дети#Соцсети#Марина Шорина#Дом
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