Гуляющие по крышам дети наводят ужас на уфимцев

Уфимцы в комментариях заметили, что они выросли живыми и здоровыми, когда в мире практически не было мобильных телефонов. Якобы все дети выходят на крыши и интересуются, как там, однако практически у многих срабатывает инстинкт самосохранения и они больше не забираются туда.