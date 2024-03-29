Гуляющие по крышам дети наводят ужас на уфимцев

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Уточняется, что все случилось в доме №4 по улице Батырская. По словам очевидцев, это не первый день, когда несовершеннолетние проникают на крышу. Там они гуляют целыми компаниями.
«Это очень опасно! Родители, может увидите своих», — добавил автор публикации,
Уфимцы в комментариях заметили, что они выросли живыми и здоровыми, когда в мире практически не было мобильных телефонов. Якобы все дети выходят на крыши и интересуются, как там, однако практически у многих срабатывает инстинкт самосохранения и они больше не забираются туда.
Пользователи соцсетей заметили, что трагических случаев, связанных с крышами и несовершеннолетними, практически не было в последнее время. В связи с этим наблюдательных горожан просят не беспокоиться.