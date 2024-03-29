«Домклик»: Средний размер первоначального взноса по ипотеке в Башкирии — 33,3%

Дело в том, что регулятор, опасаясь”пузыря» на рынке недвижимости, прикладывает все усилия, чтобы повысить долю ипотеки с высоким первоначальным взносом, поскольку в некоторых регионах существует большой разрыв (до 40%) между ценами на новостройки и на квартиры на вторичном рынке. Благодаря действиям ЦБ средний размер ПВ на первичном рынке почти достигает 30%, а на вторичном рынке — 43%. Это данные сервиса «Домклик» за февраль текущего года. Статистика по конкретным льготным программам такова: ПВ по кредиту «Господдержка» повысился в среднем до 34,4%, в «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а в «Арктической и Дальневосточной ипотеке» — до 24,3%.