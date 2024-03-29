«Домклик»: Средний размер первоначального взноса по ипотеке в Башкирии — 33,3%

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Согласно данным сервиса «Домклик», в феврале 2024 года этот показатель по России в Сбербанке составил 37,2%, что на 6,7% превышает прошлогодний показатель. В Республике Башкортостан средний размер первоначального взноса составляет треть от кредита — 33,3%, пишет newia.ru.
Специалисты объясняют повышение ПВ ужесточением условий льготной ипотеки, повышением ключевой ставки Центробанка и увеличением надбавок к коэффициентам риска по жилищной ипотеке. Кроме того, в конце 2023 года максимальный размер кредита по льготной ипотеке был существенно снижен для жителей Москвы, Московской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга — до шести миллионов рублей.
Дело в том, что регулятор, опасаясь”пузыря» на рынке недвижимости, прикладывает все усилия, чтобы повысить долю ипотеки с высоким первоначальным взносом, поскольку в некоторых регионах существует большой разрыв (до 40%) между ценами на новостройки и на квартиры на вторичном рынке. Благодаря действиям ЦБ средний размер ПВ на первичном рынке почти достигает 30%, а на вторичном рынке — 43%. Это данные сервиса «Домклик» за февраль текущего года. Статистика по конкретным льготным программам такова: ПВ по кредиту «Господдержка» повысился в среднем до 34,4%, в «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а в «Арктической и Дальневосточной ипотеке» — до 24,3%.
Отмечается, что для банков клиент, который делает большой первоначальный взнос, считается надежным. Согласно данным сервиса «Домклик» по регионам, наибольшие ПВ на новостройки делают жители Саратовской, Ярославской и Белгородской областей (соответственно 44,4%, 41,9% и 39,8%). Меньше всего размер первоначальных взносов в Тыве, Чечне и Магаданской области (примерно 20% в каждом регионе).
На вторичном рынке в феврале 2024 года самые большие первоначальные взносы, составляющие половину общей суммы ипотечного кредита, были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В то же время минимальные взносы были отмечены в Магаданской области, Республике Северная Осетия — Алания и в Амурской области (от 30,7% до 32,5%).
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи пояснил, что у клиентов имеется возможность увеличения первоначального взноса по ипотеке за счет использования материнского капитала.
Также на рынке жилой недвижимости наблюдается рост доли сделок с дисконтом. Продавцы отмечают, что средняя стоимость жилья в реальных сделках постепенно уменьшается. Возможно, рынок ожидает дальнейшее охлаждение. При этом специалисты говорят, что цены, сниженные до комфортного уровня, могут привлечь на рынок недвижимости новые инвестиции.