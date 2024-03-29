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Башкирские студенты делят обед с тараканами

Башкирские студенты делят обед с тараканами

29 марта 2024, 17:10
Фото: 1MI
Студенты Салаватского индустриального колледжа вынуждены обедать с тараканами в столовой. На антисанитарные условия указало городское сообщество «Черный список» во «ВКонтакте».

Таракан сначала был на столовом приборе, а потом побежал по столу в сторону обучающегося. В результате он упал на пол, задев ногу студента. Авторы видео были поражены условиями.

Однако комментаторы в соцсетях считают, что удивляться тут нечему. Якобы в местах, где в больших объемах готовится пища, всегда есть больший риск разведения грызунов и насекомых.

Жители Башкирии считают, что это не повод не жаловаться на антисанитарию в соответствующие органы. Якобы после обращения столовую могут закрыть на время устранения нарушений.

В прошлом году жители столицы Башкортостана активно сообщали о тараканах в больницах. Неизвестный снял насекомых в гнойной хирургии ГКБ Уфы №8. Горожане считали, что в больницах не место такому.

Студенты УГАТУ нашли таракана в супе из столовой и получили порцию из той же кастрюли
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#Общество#Соцсети#Салават#Насекомые#Столовая#Нарушения#Марина Шорина
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