Башкирские студенты делят обед с тараканами

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Таракан сначала был на столовом приборе, а потом побежал по столу в сторону обучающегося. В результате он упал на пол, задев ногу студента. Авторы видео были поражены условиями.
Однако комментаторы в соцсетях считают, что удивляться тут нечему. Якобы в местах, где в больших объемах готовится пища, всегда есть больший риск разведения грызунов и насекомых.
Жители Башкирии считают, что это не повод не жаловаться на антисанитарию в соответствующие органы. Якобы после обращения столовую могут закрыть на время устранения нарушений.
В прошлом году жители столицы Башкортостана активно сообщали о тараканах в больницах. Неизвестный снял насекомых в гнойной хирургии ГКБ Уфы №8. Горожане считали, что в больницах не место такому.