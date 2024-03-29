«Башавтотранс» ответил, будет ли меняться маршрут №226

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Представители предприятия заявили, что автобус должен проходить через остановки «Березовая роща» и «Автомобильная».
Ранее стало известно, что с 1 апреля должна измениться схема движения маршрута №226. Заезд на конечную остановку планировали делать через улицу Академика Сулейманова. Движение в направлении «Уфимский ДОК» остается без изменений.
Ранее в Уфе решили ввести дополнительную остановку для маршрутов №101, №110 и №110С. Горожане вынуждены часто ездить в автобусах, где не закрываются двери.