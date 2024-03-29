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«Башавтотранс» ответил, будет ли меняться маршрут №226

«Башавтотранс» ответил, будет ли меняться маршрут №226

29 марта 2024, 13:49
Фото: 1MI
«Башавтотранс» пояснил режим работы маршрута №226. Он продолжит следовать от «Уфимского ДОК» до СТЦ «Мега-Уфа».

Представители предприятия заявили, что автобус должен проходить через остановки «Березовая роща» и «Автомобильная».

Ранее стало известно, что с 1 апреля должна измениться схема движения маршрута №226. Заезд на конечную остановку планировали делать через улицу Академика Сулейманова. Движение в направлении «Уфимский ДОК» остается без изменений.

Ранее в Уфе решили ввести дополнительную остановку для маршрутов №101, №110 и №110С. Горожане вынуждены часто ездить в автобусах, где не закрываются двери.

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#Уфа#Автобус#Башавтотранс#Марина Шорина
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