Аварию, оставившую без воды жителей центра Уфы, прокомментировали «Уфаводоканал»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Два дома в Кировском районе Уфы остались без холодного водоснабжения в результате коммунальной аварии на улице Революционной.
Как сообщили Mkset в пресс-службе «Уфаводоканал» по адресу ул. Революционная, 55 произошло повреждение водопровода. Предположительно, причиной явились подвижки грунта из-за оттепели.
— На данный момент работы по ликвидации технического инцидента продолжаются: привлечено 6 единиц техники и 13 человек личного состава. На время работ для жителей организован подвоз воды по ул. Революционная, 57, — отметили в «Уфаводоканале».