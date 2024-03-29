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Published Сегодня, 11:19

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Аварию, оставившую без воды жителей центра Уфы, прокомментировали «Уфаводоканал»

Аварию, оставившую без воды жителей центра Уфы, прокомментировали «Уфаводоканал»

29 марта 2024, 11:19
Фото: 1MI
Жители двух домов по улице Революционной, где ранее из-за аварии было отключено холодное водоснабжение, обратились к властям в соцсетях.

Два дома в Кировском районе Уфы остались без холодного водоснабжения в результате коммунальной аварии на улице Революционной.

Коммунальная авария оставила без воды дома в центре Уфы
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Как сообщили Mkset в пресс-службе «Уфаводоканал» по адресу ул. Революционная, 55 произошло повреждение водопровода. Предположительно, причиной явились подвижки грунта из-за оттепели.

— На данный момент работы по ликвидации технического инцидента продолжаются: привлечено 6 единиц техники и 13 человек личного состава. На время работ для жителей организован подвоз воды по ул. Революционная, 57, — отметили в «Уфаводоканале».
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#Азамат Нухов
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