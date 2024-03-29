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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:13

Чем заняться в Уфе 30–31 марта

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта

29 марта 2024, 10:11
Фото: 1MI

Чем заняться в Уфе 30–31 марта

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

30 марта. Концерт: «Горшенев — песни брата»

Алексей Горшенев и его проект исполнит программу, посвященную культовому музыканту и основателю легендарной группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу.

Место: концертный зал «Тинькофф Холл»

30 марта. Забег «5 верст»

Забег на 5 км с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Место: парк им. Лесоводов

30 марта. Балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь»

Биографический балет, посвященный творчеству великого русского композитора, пианиста и дирижера. Партитура балета собрала в себе ряд сочинений Рахманинова с вкраплениями произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Карла Черни, а также оперных фрагментов. В спектакле помимо балетной труппы принимают участие солисты оперы, хор, а также студенты Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева.

Место: Башкирский театр оперы и балета

31 марта. Выставка «Цоколь 3»

«Цоколем» студенты называют нежилой этаж общежития института искусств, где располагаются учебные мастерские скульптуры и станковой графики. Это пространство объединило молодых художников — этим словом и было решено назвать общую выставку работ студентов. «Цоколь 3» — третья выставка по счету, она объединяет 14 молодых авторов, студентов и выпускников ВУЗа — живописцев, графиков, скульпторов.

Место: галерея «Ижад»

31 марта. Шоу «Братья Сафроновы»

Сценическое семейное шоу в исполнении известных иллюзионистов. В программе — иллюзии, фокусы, магические превращения и различные трюки.

Место: Дворец молодежи БГАУ

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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