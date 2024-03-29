Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта

Биографический балет, посвященный творчеству великого русского композитора, пианиста и дирижера. Партитура балета собрала в себе ряд сочинений Рахманинова с вкраплениями произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Карла Черни, а также оперных фрагментов. В спектакле помимо балетной труппы принимают участие солисты оперы, хор, а также студенты Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева.