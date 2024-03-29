Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Алексей Горшенев и его проект исполнит программу, посвященную культовому музыканту и основателю легендарной группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу.
Место: концертный зал «Тинькофф Холл»
Забег на 5 км с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Место: парк им. Лесоводов
Биографический балет, посвященный творчеству великого русского композитора, пианиста и дирижера. Партитура балета собрала в себе ряд сочинений Рахманинова с вкраплениями произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Карла Черни, а также оперных фрагментов. В спектакле помимо балетной труппы принимают участие солисты оперы, хор, а также студенты Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева.
Место: Башкирский театр оперы и балета
«Цоколем» студенты называют нежилой этаж общежития института искусств, где располагаются учебные мастерские скульптуры и станковой графики. Это пространство объединило молодых художников — этим словом и было решено назвать общую выставку работ студентов. «Цоколь 3» — третья выставка по счету, она объединяет 14 молодых авторов, студентов и выпускников ВУЗа — живописцев, графиков, скульпторов.
Место: галерея «Ижад»
Сценическое семейное шоу в исполнении известных иллюзионистов. В программе — иллюзии, фокусы, магические превращения и различные трюки.
Место: Дворец молодежи БГАУ