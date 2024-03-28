Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации

Одна из жительниц дома — 81-летняя Сания А. более 30 лет проживает в этом доме. В последнее время женщина вынуждена обходиться без канализации. Использованную воду выливает через форточку — у женщины попросту нет сил, чтобы таскать тяжелые ведра с водой со второго этажа. Другая жительница дома переехала, не выдержав таких условий. Теперь Аделина С. снимает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц.