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В Уфе жители дома 1912 года постройки не имеют доступа к системе канализации

Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации

28 марта 2024, 07:40
Фото: Роман П./ 2GIS.ru

В Уфе жители дома 1912 года постройки не имеют доступа к системе канализации

Признанный аварийным объект культурного наследия должны были расселить еще два года назад, но этого так и не произошло. Более того, из-за активно ведущейся в районе застройки жильцы дома оказались отрезаны от канализационной системы.

Жители признанного объектом культурного наследия дома по адресу ул. Зенцова, 77/1 из-за сломанной канализации вынуждены выливать использованную воду прямо в окно, об этом Mkset сообщил «Народный фронт РБ».

Речь идет о Доходном доме Степана Фадеевича Савельева, построенном в 1912–1913 годах. По данным 2ГИС, дом состоит из двух корпусов и в плане имеет Г-образную форму. Меньший по размеру корпус образует главный фасад по красной линии улицы Зенцова. Примыкающая к ней большая часть уходит в глубину квартала.

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Еще пять лет назад, в 2019 году был признан аварийным — жильцов должны были расселить до 2022 года, однако этого так и не произошло. Проблемы усугубились с началом строительства новостроек. Коммуникации дома оказались в зоне застройки, в результаты вся канализационная система оказалась выведена из строя.

Одна из жительниц дома — 81-летняя Сания А. более 30 лет проживает в этом доме. В последнее время женщина вынуждена обходиться без канализации. Использованную воду выливает через форточку — у женщины попросту нет сил, чтобы таскать тяжелые ведра с водой со второго этажа. Другая жительница дома переехала, не выдержав таких условий. Теперь Аделина С. снимает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц.

Со своей проблемой жильцы дома обратились к президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии. Народный фронт также направил обращение в администрацию Уфы с
требованием ускорить расселение дома, а также разъяснить, почему разрешение на строительство было выдано без учета интересов жителей соседних домов.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Коммунальное хозяйство#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Объект культурного наследия
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