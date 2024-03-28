Врачи собрали по частям ноги мужчины в Уфе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Пациент получил сложные переломы обеих ног, упав с высоты в прошлом году. Он был в другом регионе. Там 44-летний мужчина обратился к врачам, но по итогу кости срастались со смещением.
Чтобы навсегда не забыть о ходьбе, пациент обратился к докторам в башкирской столице. В середине прошлого месяца он поступил в отделение травматологии и ортопедии с диагнозом «Закрытые, срастающиеся со смещением отломков, многооскольчатые внутрисуставные переломы метаэпифизов большеберцовых костей обеих голеней».
Пациента курировали заведующий травматологическим отделением и травматолог-ортопед. Ему собрали обе ноги в области голеностопа, у операционного стола пришлось простоять шесть часов.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Сейчас он уже находится дома, но продолжает наблюдаться.