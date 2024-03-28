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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Уфе второй раз за неделю проходит эвакуация в колледже УКСИВТ

В Уфе вновь проходит эвакуация

28 марта 2024, 05:38
Фото: Яндекс Карты

В Уфе второй раз за неделю проходит эвакуация в колледже УКСИВТ

У здания Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники столпились десятки студентов.
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Дети

В четверг, 28 марта, в Уфе вновь эвакуировали студентов и сотрудников колледжа УКСИВТ. В соцсетях распространяются видео из суза: студенты в спешке надевают верхнюю одежду и толпятся у входа в здание.

Также у колледжа заметили автомобили скорой помощи и МЧС.

Напомним, что в колледже уже проводилась эвакуация в начале недели — в понедельник, 24 марта. Предположительно причиной для эвакуации стало поступившее на почту учебного заведения сообщение о минировании.

В МВД Mkset сообщили, что опасных предметов по итогу проверки обнаружено не было.

— Здание проверено, опасных предметов не обнаружено, — заявили правоохранители.
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#Происшествия#Город#Дети#Новости Башкирии#Эвакуация#МЧС#Студенты#Колледжи#Азамат Нухов#Студенты колледжей
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