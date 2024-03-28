В Уфе вновь проходит эвакуация

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В четверг, 28 марта, в Уфе вновь эвакуировали студентов и сотрудников колледжа УКСИВТ. В соцсетях распространяются видео из суза: студенты в спешке надевают верхнюю одежду и толпятся у входа в здание.
Также у колледжа заметили автомобили скорой помощи и МЧС.
Напомним, что в колледже уже проводилась эвакуация в начале недели — в понедельник, 24 марта. Предположительно причиной для эвакуации стало поступившее на почту учебного заведения сообщение о минировании.
В МВД Mkset сообщили, что опасных предметов по итогу проверки обнаружено не было.
— Здание проверено, опасных предметов не обнаружено, — заявили правоохранители.