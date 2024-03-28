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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Башкирии рухнувший подъезд чуть не задавил местного жителя

В Уфе подъезд развалился на глазах у жителей дома

28 марта 2024, 13:57
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

В Башкирии рухнувший подъезд чуть не задавил местного жителя

Обрушение входной группы попало на видео уличной камеры.

В столице прокуратура возьмёт на контроль ситуацию с обрушением бетонной перегородки подъезда. События развернулись на улице Рыльского в районе Сипайлово. Видео попало в сеть.

На кадрах видно, как мужчина идёт к двери подъезда и ставит перед входом груз в картонной коробке, а через несколько секунд стена рушится. Обескураженный неожиданным поворотом уфимец едва успел на пару шагов отойти от входной группы, и это спасло его от возможных серьёзных травм.

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Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Теперь надзорное ведомство планирует проверить насколько в этом случае ответственно исполнялось законодательство в сфере ЖКХ:

«В настоящее время козырек конструкции демонтирован, угрозы для жизни граждан не имеется. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома», — сообщила прокуратура.

Известно, что девятиэтажка на улице Максима Рыльского 1989 года постройки. А в коробке, которую мужчина поставил у стены подъезда была обычная дверь.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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