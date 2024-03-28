В Уфе подъезд развалился на глазах у жителей дома

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В столице прокуратура возьмёт на контроль ситуацию с обрушением бетонной перегородки подъезда. События развернулись на улице Рыльского в районе Сипайлово. Видео попало в сеть.
На кадрах видно, как мужчина идёт к двери подъезда и ставит перед входом груз в картонной коробке, а через несколько секунд стена рушится. Обескураженный неожиданным поворотом уфимец едва успел на пару шагов отойти от входной группы, и это спасло его от возможных серьёзных травм.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Теперь надзорное ведомство планирует проверить насколько в этом случае ответственно исполнялось законодательство в сфере ЖКХ:
«В настоящее время козырек конструкции демонтирован, угрозы для жизни граждан не имеется. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома», — сообщила прокуратура.
Известно, что девятиэтажка на улице Максима Рыльского 1989 года постройки. А в коробке, которую мужчина поставил у стены подъезда была обычная дверь.