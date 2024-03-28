В Уфе подъезд развалился на глазах у жителей дома

На кадрах видно, как мужчина идёт к двери подъезда и ставит перед входом груз в картонной коробке, а через несколько секунд стена рушится. Обескураженный неожиданным поворотом уфимец едва успел на пару шагов отойти от входной группы, и это спасло его от возможных серьёзных травм.