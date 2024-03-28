В Уфе наказали водителя маршрутки за то, что высадил из салона четверых детей

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Водитель маршрута, следовавшего из Максимовки в торговый центр «Мега», выполнял очередной рейс, когда в общественный транспорт зашли четверо детей. До своей остановки несовершеннолетние так и не доехали. Мужчина высадил их на проезжей части.
Прокуратура начала проверку по данной ситуации. Водителя привлекли к административной ответственности по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ, согласно которой он не имел право в принудительной форме высаживать детей до 16 лет из автобуса.
За необдуманный поступок мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.