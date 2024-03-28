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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Башкирии прокуратура огласила наказание для водителя из-за несовершеннолетних

В Уфе наказали водителя маршрутки за то, что высадил из салона четверых детей

28 марта 2024, 13:26
Фото: 1MI

В Башкирии прокуратура огласила наказание для водителя из-за несовершеннолетних

Мужчина не довёз детей до остановки.

Водитель маршрута, следовавшего из Максимовки в торговый центр «Мега», выполнял очередной рейс, когда в общественный транспорт зашли четверо детей. До своей остановки несовершеннолетние так и не доехали. Мужчина высадил их на проезжей части.

Прокуратура начала проверку по данной ситуации. Водителя привлекли к административной ответственности по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ, согласно которой он не имел право в принудительной форме высаживать детей до 16 лет из автобуса.

За необдуманный поступок мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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