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Published Сегодня, 06:47

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В центре Уфы и Черниковке расселяют три дома

В центре Уфы и Черниковке расселяют три дома

28 марта 2024, 06:47
Фото: FreePik
Один из домов подлежит реконструкции.

В Уфе расселяют три многоквартирных дома, гласит документ Управления земельных и имущественных отношений мэрии столицы.

В Уфе изъяли три жилых дома
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Речь идет о двухэтажных домах по улицам Суворова, 72 и Кольцевой, 181, а также о доме по Октябрьской Революции, 67/1. Бараки в Черниковке собираются снести, постройку в центре города — реконструировать.

Сообщается, что дома были признаны аварийными. Их жильцов из должны будут переселить в новое жилье.

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#Уфа#Благоустройство#Аварийное жилье#Мэрия#Расселение
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