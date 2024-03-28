В центре Уфы и Черниковке расселяют три дома

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В Уфе расселяют три многоквартирных дома, гласит документ Управления земельных и имущественных отношений мэрии столицы.
Речь идет о двухэтажных домах по улицам Суворова, 72 и Кольцевой, 181, а также о доме по Октябрьской Революции, 67/1. Бараки в Черниковке собираются снести, постройку в центре города — реконструировать.
Сообщается, что дома были признаны аварийными. Их жильцов из должны будут переселить в новое жилье.