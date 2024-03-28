В Башкирию возвращается холод и мороз

Очередной прогноз погоды, который опубликовали синоптики Башгидромета совсем не подходит для мартовской погоды. Однако специалисты предупреждают, что в ближайшие дни в регион придут заморозки. А вместе с ними и северный ветер. В некоторых районах — сильный. Максимально температура воздуха в отдельных районах опустится до -13 градусов.