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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В Башкирию возвращаются сильные морозы

В Башкирию возвращается холод и мороз

28 марта 2024, 06:48
Фото: 1MI

В Башкирию возвращаются сильные морозы

Не торопитесь убирать в шкафы тёплые вещи.

Очередной прогноз погоды, который опубликовали синоптики Башгидромета совсем не подходит для мартовской погоды. Однако специалисты предупреждают, что в ближайшие дни в регион придут заморозки. А вместе с ними и северный ветер. В некоторых районах — сильный. Максимально температура воздуха в отдельных районах опустится до -13 градусов.

29 марта, в пятницу, в республике ожидается снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Воздух на улице прогреется лишь до +3 градусов, местами будет -2.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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