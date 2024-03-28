Уфимец стал педагогом года в Башкирии

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Администрация города заметила, что преподаватель работает в образовательном учреждении Уфы. В Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялась торжественная церемония закрытия конкурса. Второй год подряд абсолютными победителями становятся уфимские педагоги.
Так, из столицы РБ на региональный конкурс отправили 18 учителей. Наумов преподает историю и обществознание. Также абсолютным победителем республиканского педагогического марафона «Соты» стала команда из Уфы.
Лауреатам конкурсов стали четыре педагога. Их отметили в номинациях «Молодой учитель года» и «Учитель года татарского языка и литературы». «Учитель года татарского языка и литературы».
Получили специальные призы преподаватели гимназии №86, центра образования № 51, школ №147 и №103. Власти города поздравили конкурсантов.