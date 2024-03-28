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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Уфимец пытался спастись от огня в квартире на 15 этаже

Уфимец пытался спастись от огня в квартире на 15 этаже

28 марта 2024, 15:05
Фото: Telegram-канал bash dtp official
В Уфе вечером сегодня, 28 марта, произошел пожар в многоэтажном доме №8 на улице Джалиля Киекбаева.

Подробности публикует Telegram-канал bash dtp official. Черный дым виднелся из различных частей города.

Очевидцы рассказали, что при тушении дома мужчина с 15 этажа долго не хотел выходить к спасателям. В результате он вылез через балкон и повис.

«Очередной „весенний человек“», — отметили авторы публикации. Пожарным пришлось развернуть спасательную лестницу.

Спасатели, по предварительным данным, эвакуировали 30 жильцов. Огонь уже удалось локализовать.

В комментариях пользователи благодарили пожарных за работу. Мужчину якобы раза три пытались затащить, а тот из окна вырывался. Два пожарника были внутри, там, по неподтвержденным данным, слышали взрыв.

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#Происшествия#Уфа#Пожар#Марина Шорина
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