Уфимец пытался спастись от огня в квартире на 15 этаже

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Подробности публикует Telegram-канал bash dtp official. Черный дым виднелся из различных частей города.
Очевидцы рассказали, что при тушении дома мужчина с 15 этажа долго не хотел выходить к спасателям. В результате он вылез через балкон и повис.
«Очередной „весенний человек“», — отметили авторы публикации. Пожарным пришлось развернуть спасательную лестницу.
Спасатели, по предварительным данным, эвакуировали 30 жильцов. Огонь уже удалось локализовать.
В комментариях пользователи благодарили пожарных за работу. Мужчину якобы раза три пытались затащить, а тот из окна вырывался. Два пожарника были внутри, там, по неподтвержденным данным, слышали взрыв.