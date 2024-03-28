У Вас есть уникальная возможность выиграть квартиру

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Каждый, кто с 1 января по 31 декабря 2024 года купит жильё от застройщика, получает уникальную возможность выиграть квартиру в Уфе!
— Это полноценная однокомнатная квартира площадью 36,5 кв. м в комфортабельном ЖК «Михайловка Green Place» и её стоимость на сегодняшний день составляет более 4 000 000 рублей. Перед счастливчиком, выигравшим квартиру, открывается большой выбор возможностей, как распорядиться своим подарком. Её можно продать и частично или полностью закрыть взятую вами ипотеку, либо сделать дизайнерский ремонт в вашем жилье. Кроме того, её можно подарить своим детям, а если они ещё маленькие, получать стабильный рентный доход пока они растут. Согласитесь это по-настоящему выгодное предложение, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Кстати, квартира — это не единственный приз и будут разыграны ещё 4 ценных подарка, которые придутся очень кстати новосёлам: два сертификата номиналом 150 000 рублей на бытовую технику в «М-видео» и два сертификата номиналом 100 000 рублей на отделочные материалы в «Леруа Мерлен».
Важно отметить, что в розыгрыше будут участвовать все покупатели вне зависимости от метража купленной недвижимости и выбранного проекта. А выбрать действительно есть из чего. Любителям быть в центре событий и предпочитающим динамичный ритм жизни придётся по вкусу комфортабельный ЖК «Сапфир», который строится рядом с историческим центром Уфы. Тем, кто предпочитает загородный уют и свежий воздух, но не готов переезжать в собственный дом, на выбор предлагают сразу два ЖК в экологически-чистом пригороде «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place». А самый большой выбор у тех, кто предпочитает жить в просторном и уютном доме. Для вас есть строящиеся и готовые коттеджи и таунхаусы в комфортабельных коттеджных посёлках: «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Гудвилл Парк» и «Зубово Life 3». В ГК «Жилой Квартал» вы обязательно найдёте своё идеальное жильё!
Узнать больше о том как выиграть квартиру и о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
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