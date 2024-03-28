Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев занял 12 место в списке лучших мэров по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование было подготовлено совместо с Финансовым универсистетом при правительстве РФ. Рейтинг составлен за январь–март этого года.
Всего в рейтинг вошли мэры 88 городов, в список не включили представителей Московской и Ленинградской областей.
Отметим, в прошлый раз градоначальник столицы Башкирии также занимал 12 место в рейтинге. Таким образом, Мавлиев укрепил свои позиции. Лидерами рейтинга стали глава Москвы Сергей Собянин, мэр Сочи Алексей Копайгородский и руководитель администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов.