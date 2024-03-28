Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев занял 12 место в списке лучших мэров по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование было подготовлено совместо с Финансовым универсистетом при правительстве РФ. Рейтинг составлен за январь–март этого года.