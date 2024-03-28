mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов

Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов

28 марта 2024, 05:06
Фото: Ратмир Мавлиев/Vk
Градоначальник укрепил позиции в списке лучших глав администраций.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев занял 12 место в списке лучших мэров по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование было подготовлено совместо с Финансовым универсистетом при правительстве РФ. Рейтинг составлен за январь–март этого года.

Всего в рейтинг вошли мэры 88 городов, в список не включили представителей Московской и Ленинградской областей.

Мавлиев представил ремонт тротуаров на улице Цюрупы
Узнать подробнее

Отметим, в прошлый раз градоначальник столицы Башкирии также занимал 12 место в рейтинге. Таким образом, Мавлиев укрепил свои позиции. Лидерами рейтинга стали глава Москвы Сергей Собянин, мэр Сочи Алексей Копайгородский и руководитель администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Читайте также:
Мавлиев поручил создать в Уфе новые тюбинговые трассыМэр Ратмир Мавлиев заявил, что Уфе требуется минимум 10 снегоплавильных пунктовНемного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке
#Политика#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Рейтинг#Мэр#Мавлиев
Подпишитесь
Видео. Очевидцы засняли странные вспышки в небе над Уфой
Сегодня, 04:28
В Башкирии больше не осталось ледовых переправ
Вчера, 16:29
В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек
Вчера, 15:27
Уфимцы атаковали мэра города жалобами на мусор
Вчера, 16:04
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"