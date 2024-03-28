РЭО и вузы РФ могут создать сеть региональных центров компетенций

Буцаев выступил на первом очном заседании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Он предложил опросить все учебные заведения, участвующие в данном консорциуме, по поводу готовности создавать подобные кафедры. При этом в РЭО готовы помочь в поисках индустриальных партнеров. Они могут быть регионального и даже федерального уровня.