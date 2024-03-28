mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

РЭО и вузы РФ могут создать сеть региональных центров компетенций

РЭО и вузы РФ могут создать сеть региональных центров компетенций

28 марта 2024, 16:25
Фото: reo.ru
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев предлагает создавать при вузах центры компетенций при помощи индустриальных партнеров. Таким образом, обучение будет тесно связано с производством.

Буцаев выступил на первом очном заседании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Он предложил опросить все учебные заведения, участвующие в данном консорциуме, по поводу готовности создавать подобные кафедры. При этом в РЭО готовы помочь в поисках индустриальных партнеров. Они могут быть регионального и даже федерального уровня.

Помимо этого, РЭО планирует создать целую сеть региональных центров компетенций, которые будут работать в тех субъектах РФ, в которых есть экопромпарки РЭО.

РЭО разработал с вузами — участниками консорциума три магистерские программы: «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» (МИСиС), «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» (РЭУ имени Плеханова), а также 5 программ дополнительного профобразования.

Сообщается, что в рамках консорциума создали модульную образовательную программу по обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. В ней 10 модулей, формирующих необходимые для специалистов в данной сфере компетенции. Все модули в открытом доступе.

Напомним, консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла был создан в сентябре 2021 года. В него вошли 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка.

В этом году Российский экологический оператор намерен учредить стипендиальную программу с целью поощрения научной и исследовательской деятельности студентов в области обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Сегодня, 07:40
Спасавшийся от огня уфимец сбегал от пожарных
Сегодня, 16:08
Авиаперевозчик объяснил, как на борту из Уфы могло треснуть лобовое стекло
Сегодня, 14:35
В Уфе подъезд развалился на глазах у жителей дома
Сегодня, 13:57
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО
Сегодня, 15:49
"