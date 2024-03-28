РЭО и вузы РФ могут создать сеть региональных центров компетенций

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Буцаев выступил на первом очном заседании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Он предложил опросить все учебные заведения, участвующие в данном консорциуме, по поводу готовности создавать подобные кафедры. При этом в РЭО готовы помочь в поисках индустриальных партнеров. Они могут быть регионального и даже федерального уровня.
Помимо этого, РЭО планирует создать целую сеть региональных центров компетенций, которые будут работать в тех субъектах РФ, в которых есть экопромпарки РЭО.
РЭО разработал с вузами — участниками консорциума три магистерские программы: «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» (МИСиС), «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» (РЭУ имени Плеханова), а также 5 программ дополнительного профобразования.
Сообщается, что в рамках консорциума создали модульную образовательную программу по обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. В ней 10 модулей, формирующих необходимые для специалистов в данной сфере компетенции. Все модули в открытом доступе.
Напомним, консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла был создан в сентябре 2021 года. В него вошли 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка.
В этом году Российский экологический оператор намерен учредить стипендиальную программу с целью поощрения научной и исследовательской деятельности студентов в области обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла.