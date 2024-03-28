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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Проезд по мосту через реку Белую в Уфе станет платным

Проезд по новому мосту через реку Белую в Уфе могут сделать платным

28 марта 2024, 12:03
Фото: FreePik

Проезд по мосту через реку Белую в Уфе станет платным

Власти Башкирии допустили возможность введения платного проезда по одному из мостов через реку Белую. Речь идет о переправе в створе улицы Интернациональной.

Соответствующую информацию Минтранс республики сообщил на странице Радия Хабирова в ответ на вопрос пользователя соцсетей. Руководитель региона в своей публикации написал о «проработке возможности концессионного соглашения по мосту на севере столицы». Один из комментаторов поинтересовался, станет ли проезд по переправе платным по аналогии с «Восточным выездом».

В Минтрасе региона в ответ пояснили, что строительство такого капиталоемкого проекта исключительно за счет средств республики невозможно. Таким образом, после ввода моста в эксплуатацию власти могут решить ввести плату за проезд по мосту.

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«В связи с тем, что „Строительство мостового перехода через р. Белую в створе ул. Интернациональной в Калининском и Орджоникидзевском районах г. Уфы“ — капиталоемкий объект, его строительство исключительно за счёт средств бюджета республики не представляется возможным. Решение о введении платного проезда по мосту может быть принято Постановлением Правительства Республики Башкортостан только после ввода объекта в эксплуатацию», — гласит сообщение Минтранса.
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#Уфа#Дороги#Мост#Платный проезд#Река Белая
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