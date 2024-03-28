Проезд по новому мосту через реку Белую в Уфе могут сделать платным

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Соответствующую информацию Минтранс республики сообщил на странице Радия Хабирова в ответ на вопрос пользователя соцсетей. Руководитель региона в своей публикации написал о «проработке возможности концессионного соглашения по мосту на севере столицы». Один из комментаторов поинтересовался, станет ли проезд по переправе платным по аналогии с «Восточным выездом».
В Минтрасе региона в ответ пояснили, что строительство такого капиталоемкого проекта исключительно за счет средств республики невозможно. Таким образом, после ввода моста в эксплуатацию власти могут решить ввести плату за проезд по мосту.
«В связи с тем, что „Строительство мостового перехода через р. Белую в створе ул. Интернациональной в Калининском и Орджоникидзевском районах г. Уфы“ — капиталоемкий объект, его строительство исключительно за счёт средств бюджета республики не представляется возможным. Решение о введении платного проезда по мосту может быть принято Постановлением Правительства Республики Башкортостан только после ввода объекта в эксплуатацию», — гласит сообщение Минтранса.