Проезд по новому мосту через реку Белую в Уфе могут сделать платным

Соответствующую информацию Минтранс республики сообщил на странице Радия Хабирова в ответ на вопрос пользователя соцсетей. Руководитель региона в своей публикации написал о «проработке возможности концессионного соглашения по мосту на севере столицы». Один из комментаторов поинтересовался, станет ли проезд по переправе платным по аналогии с «Восточным выездом».