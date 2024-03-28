Очевидцы засняли странные вспышки в небе над Уфой

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Уфе очевидцы сняли загадочные вспышки. Видеозаписями свидетели явления поделились в телеграм-канале «БашДТП».
На кадрах видно, как что-то очень ярко светит в ночное небо города с короткой периодичностью. Позже выяснилось, что причина вспышек: загоревшийся светофор.
Отметим, это уже не первый случай возгорания сигнальных фонарей в городе за последние дни. Ранее аналогичный инцидент случился в районе проспекта Октября.