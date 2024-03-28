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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Жителей Уфы напугали загадочные вспышки в небе

Очевидцы засняли странные вспышки в небе над Уфой

28 марта 2024, 04:28
Фото: БашДТП/Telegram

Жителей Уфы напугали загадочные вспышки в небе

Стало известно, с чем связано явление.

В Уфе очевидцы сняли загадочные вспышки. Видеозаписями свидетели явления поделились в телеграм-канале «БашДТП».

На кадрах видно, как что-то очень ярко светит в ночное небо города с короткой периодичностью. Позже выяснилось, что причина вспышек: загоревшийся светофор.

Видео: БашДТП/Telegram
В Уфе в районе проспекта Октября сгорел светофор
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Отметим, это уже не первый случай возгорания сигнальных фонарей в городе за последние дни. Ранее аналогичный инцидент случился в районе проспекта Октября.

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#Видео#Уфа
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