Новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи готовится к утверждению

Как пишет russian.rt.com, Анзор Музаев выступил в рамках заседания комитета Государственной думы России по науке и образованию. Он отметил, что на данный момент осуществляется доработка с субъектами РФ и согласование. По словам Музаева, ориентировочно до начала мая уже будет утверждено новое расписание Единого государственного экзамена.