Новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи готовится к утверждению

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как пишет russian.rt.com, Анзор Музаев выступил в рамках заседания комитета Государственной думы России по науке и образованию. Он отметил, что на данный момент осуществляется доработка с субъектами РФ и согласование. По словам Музаева, ориентировочно до начала мая уже будет утверждено новое расписание Единого государственного экзамена.
Напомним, что необходимость совершенствования механизма ЕГЭ была отмечена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках его послания Федеральному собранию. По словам главы государства, выпускникам необходимо предоставить возможность второй сдачи экзамена по одному из выбранных предметов до окончания приемной кампании в высшие учебные заведения.