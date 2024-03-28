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Новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи готовится к утверждению

Новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи готовится к утверждению

28 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации Анзор Музаев рассказал, что до конца апреля текущего года будет утверждено новое расписание Единого государственного экзамена, чтобы выпускники смогли повторно сдать одни из выбранных предметов.

Как пишет russian.rt.com, Анзор Музаев выступил в рамках заседания комитета Государственной думы России по науке и образованию. Он отметил, что на данный момент осуществляется доработка с субъектами РФ и согласование. По словам Музаева, ориентировочно до начала мая уже будет утверждено новое расписание Единого государственного экзамена.

Напомним, что необходимость совершенствования механизма ЕГЭ была отмечена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках его послания Федеральному собранию. По словам главы государства, выпускникам необходимо предоставить возможность второй сдачи экзамена по одному из выбранных предметов до окончания приемной кампании в высшие учебные заведения.

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